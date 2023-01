Tento týden by volbu prezidenta vyhrál Pavel, vyplývá z průzkumu

Pokud by se tento týden konalo rozhodující druhé kolo volby prezidenta, ovládl by ho bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Andreje Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů.