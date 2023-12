Senát podpoří ochranu uprchlíků před Putinovou válkou až do března 2025

Novel lex Ukrajina také zkracuje dobu bydlení běženců v bezplatném nouzovém ubytování na nejvýše 90 dnů, platit to přitom začne od září příštího roku. Nyní mohou v bezplatném nouzovém ubytování uprchlíci před Putinovou válkou bydlet nejvýše 150 dnů. Výjimku mají zranitelné osoby, které tuto možnost zatím mají bez omezení.

Dočasnou ochranu nebudou moci využívat ti ukrajinští uprchlíci, kteří by byli odsouzeni k vyhoštění. Při schvalování zákona ve Sněmovně tuto změnu, kterou navrhlo opoziční ANO, podpořil i ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

Dočasná ochrana umožňuje běžencům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, k vzdělání nebo na pracovní trh. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL má plnohodnotnou práci, včetně placení odvodů, 123 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, což je zhruba 60 procent z celkového počtu, kteří mají v Česku dočasnou ochranu. V současné době je v Česku 350 až 370 tisíc uprchlíků před válkou, kterou rozpoutalo Rusko.

Uprchlíci z Ukrajiny se budou muset od ledna do 15. března příštího roku elektronicky registrovat. Zároveň si zarezervují termín k osobní návštěvě pracoviště ministerstva vnitra. Obdrží tam vízový štítek, kterým pak budou dočasnou ochranu prokazovat. K vyznačení štítku se budou muset lidé dostavit podle předlohy do konce září 2024. Potvrzení o ubytování budou muset předkládat nově s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti nebo pronajímatele.

Uprchlíkům, kteří se rozhodnou vrátit, stát pomůže

Lidem s dočasnou ochranou, kteří se přes pokračující válku rozhodnou vrátit na Ukrajinu, stát podle schválené novely lex Ukrajina pomůže.

Když o tom rozhodne vláda, ministerstvo vnitra zajistí cizincům asistovaný dobrovolný návrat, tedy úhradu některých nákladů spojených s jejich návratem, zpravidla na území Ukrajiny. Vláda také stanoví maximální výši finanční pomoci na asistovaný dobrovolný návrat.

Na takovou pomoc má být přitom nárok pouze jednou a uprchlíci před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, o ni budou mít možnost požádat nejpozději do tří měsíců před koncem oprávnění k pobytu díky dočasné ochraně, tedy prakticky do konce příštího roku.

Pokud by tito lidé chtěli v Česku později získat dlouhodobé vízum, museli by nejdřív vrátit polovinu pomoci poskytnuté k jejich návratu do vlasti.

Novela také ruší možnost zřizovat pro pro ukrajinské děti a žáky zvláštní třídy nebo oddělení. Obsah vzdělávání budou moci školy upravit už jen pro ukrajinské děti, žáky a studenty s dočasnou ochranou kratší než jeden rok.