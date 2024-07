Senát utajeně jednal o působení Kyrillovy církve v Česku, přizval šéfy rozvědek

Fischer upřesnil, že jde o Ruskou pravoslavnou církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v ČR. Podle webu ministerstva kultury ji úřad zaregistroval v roce 2007.

„Mluvíme totiž o aktivitách církve, která je pod přímým vedením patriarchny Kyrilla, a ten je, jak známo, na sankčním seznamu ČR. Bylo by chybou, kdybychom tady nechávali operovat právnické osoby, které jsou přímo navázány na nepřátelskou moc, jako je to v případě jedné právnické osoby,“ řekl senátor Fischer na tiskové konferenci. Senátoři by podle něj udělali chybu, kdyby na to neupozornili.

„Naším cílem je pochopit vztahy, činnost této organizace a to, jestli například ve svých výrocích nepodporuje válku Ruska proti Ukrajině a není součástí diverzní činnosti proti ČR,“ dodal Fischer.

Ministerstvo kultury v květnu 2022, tedy asi dva měsíce po vpádu Ruska na Ukrajinu, uvedlo, že neodebere registraci odnoži ruské pravoslavné církve v Česku. Ministerstvo předtím dostalo podnět na základě vyjádření nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve, moskevského patriarchy Kirilla, který podporuje ruskou invazi na Ukrajině.

Resort si tehdy proto vyžádal od zástupců církve vyjádření a odpovědi na otázky týkající se postoje církve k válečnému konfliktu. Na základě odpovědí neshledal důvody k odebrání registrace.

Ani senátoři aktuálně žádný závěr nepřijali, projednávání tohto bodu programu přerušili.

Úřad podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi zastupuje Ruskou pravoslavnou církev v České republice a organizuje duchovní službu těm pravoslavným věřícím, kteří patří do jurisdikce moskevského patriarchátu, uvádí Religionistická encyklopedie na webu Sociologického ústavu Akademie věd ČR.