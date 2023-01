Které strany porušují zákon? Největší hříšníci jsou SPD a lidovci

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran (ÚDHPSPH) před několika dny oznámil, že bude nově zveřejňovat pokuty a pochybení, kterých se dopustily politické strany a hnutí. Novinka přišla s novým předsedou úřadu, kterým se na začátku ledna stal František Sivera. Ve funkci vystřídal Vojtěcha Weise.

„Veřejnost má právo mít informace o tom, jak strany a kandidáti, kteří usilují o moc, dodržují zákony. Navíc úřad, který dohlíží na transparentnost peněz v politice, by měl být sám transparentní a umožnit veřejnosti, aby věděla, jak svoji roli plní,“ komentoval pro iDNES.cz Sivera.

Lidé si mohou udělat obrázek o chybách stran

Podle jeho slov jen stranám a hnutím úřad za šest let, co existuje, uložil sedm set pokut za více než 11 milionů korun. „Díky přehledu si veřejnost také může udělat obrázek o tom, v čem strany, a nejen ony, nejčastěji chybují,“ doplnil předseda úřadu pro iDNES.cz.

Redakce se tedy podívala, jaká strana či hnutí dostala za poslední léta nejvíce pokut či měla nejvíce pochybení. Z dostupných materiálů vyplývá, že nejvíce na pokutách zaplatilo SPD Tomia Okamury.

Například SPD dostalo pokutu 85 tisíc korun za to, že při volbách do Sněmovny v roce 2017 a současné doplňovací volbě do Senátu v Trutnově nezveřejnilo údaje o všech lidech, kteří poskytli nepeněžní dary. K tomu tři dny před volbami neodevzdalo volební účetnictví a ve zprávě o financování volební kampaně nezveřejnilo zprávu o financování volební kampaně na internetových stránkách.

Dalších 50 tisíc pak hnutí muselo zaplatit za neposkytnutí součinnosti při kontrole. Dvě stě tisíc, nevyšší pokutu uvedenou v přehledu úřadu, pak hnutí dostalo mimo jiné za neuvedení údajů o dárcích, nezapočítání některých výdajů za kampaň či nepřevedení zůstatku z volebního účtu v zákonné lhůtě.

Rozpor úřad shledal také ve zprávě o financování kampaně. To však nebyla poslední pokuta, další desítky tisíc muselo SPD zaplatit například za to, že nezajistilo, aby propagace šířená prostřednictvím médií obsahovala informaci o zadavateli a zpracovateli. Celkem Okamurova strana zaplatila na pokutách 448 tisíc korun.

Nejvíc hříchů mají lidovci

Pokuty krom SPD dostaly i další parlamentní strany. Mezi nimi však co do počtu dominuje KDU-ČSL, celkem chybovala v osmi případech. O druhou příčku se sedmi prohřešky se dělí hnutí ANO, SPD a KSČM. Pokud jde o částky, tak lidovci celkem za pochybení zaplatili 201 tisíc korun, což je řadí na pomyslné čtvrté místo.

Například ve volbách do Sněmovny v roce 2017 nezveřejnili údaje o dárcích. Za to vyfasovali pokutu 55 tisíc korun. Dalších 75 tisíc korun pak museli zaplatit za neoznačení profilů na Facebooku informací o zadavateli či nezveřejnili opět údaje o dárcích.

Pokud jde o další strany a hnutí, například ANO na pokutách zaplatilo 211 tisíc korun. Také dostalo pokutu za volby do Sněmovny v roce 2017. Důvodem sankce 55 tisíc korun bylo i tady nezveřejnění údajů o některých dárcích v řádném termínu tři dny před volbami.

Bez pokuty nezůstala ani KSČM. Ta celkově musela zaplatit 208 tisíc korun, největší vládní strana ODS vydala za porušení zákona celkem 135 tisíc korun. Například za to, že nepředložila výroční finanční zprávu za rok 2020, což ji stálo 40 tisíc korun.

Prohřešky měla i ČSSD, která na pokutách vydala 95 tisíc korun. Piráti pak museli zaplatit 93 tisíc korun. Mimo jiné 55 tisíc korun za nezveřejnění dárců včas. STAN na pokutách zaplatil 68 tisíc korun a TOP 09 pak 55 tisíc korun.

Fischer platil za minulé prezidentské volby

Mezi hříšníky se například objevilo i Hnutí PES, které vystupovalo především v době covidu. Za nezveřejnění údajů o dárcích ve volbách do Senátu v loňském roce zaplatilo 27 tisíc korun.

Vedle politických stran a hnutí úřad zveřejnil i pokuty, které dal fyzickým osobám. Mezi nimi je třeba komunista Josef Skála, který musel zaplatit 15 tisíc korun za to, že neoznačil propagaci informací o zadavateli a zpracovateli. Jednalo se o letošní prezidentské volby.

To Jiří Paroubek dostal pokutu 40 tisíc korun za to, že při volbách do Senátu v roce 2018 nezveřejnil včas údaje o dárcích, nezaslal zprávu o financování kampaně či nezveřejnil zprávy o financování kampaně na internetových stránkách.

Neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Fischer musel platit už za předchozí prezidentské volby. V roce 2018 se totiž dopustil hned 11 skutků. Mimo jiné nakládal s s prostředky na volebním účtu v době 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb. Nezaslal do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby veškeré účetnictví. Za to zaplatil 18 tisíc korun.

Informace budou doplňovány

Mezi hříšníky je i Mirek Topolánek, který dostal hned dvě pokutu, a to celkem za 30 tisíc korun. Například neposkytl potřebnou součinnost při kontrole. Pokuty se dočkal i bývalý poslanec Lubomír Volný, který neoznačil prostředky volební kampaně údaji o zadavateli a zpracovateli, zaplatil 15 tisíc korun.

Úřad již v minulosti poskytl informaci na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o informaci již zveřejněnou, avšak s ohledem na zveřejnění spolu s ostatními poskytnutými informacemi těžko dostupnou, rozhodl se úřad tyto přehledy zveřejnit samostatně,“ dodal pro iDNES.cz předseda Sivera s tím, že informace budou průběžně doplňovány při ukončení správních řízení.

Přehledy však podle jeho slov neobsahují a nebudou obsahovat řízení, která byla zastavena.