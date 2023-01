Vogue volí Danuši Nerudovou, hlásal magazín na síti. Přestupek, řekl úřad

#JanuaryIssue: Je čas na změnu. Už potřetí v novodobé historii České republiky budeme volit hlavu státu, poprvé je mezi favorizovanými kandidáty žena. Na předvolební cestě se s ní setkala fotografka @marietomanova, aby ji exkluzivně zachytila pro lednové vydání #VogueCS. Jaká je Danuše Nerudová očima Marie Tomanové? Nový rok, nová VOLBA. Je čas se rozhodnout.

Lednové vydání #VogueCS je v prodeji od 15. prosince. Only in Vogue.

#VogueCS #OnlyInVogue #JanuaryIssue #Volba

Photo: @marietomanova; Publisher: @michaelaseewald_v24, Editor-in-Chief: @andreabehounkova; Creative Director & Styling: @kralicek; Talent: @danusenerudova; Make‐up & Hair: @renatazelinka; Production: @chudarovaa

P. S.: Fotografie a videa vznikly exkluzivně pro Vogue CS a pouze pro účely tohoto vydání. Danuše Nerudová ani její volební tým nezasahovaly do výběru fotografií ani do celkového zpracování celého projektu