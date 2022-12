Kampaně a strany pohlídá Sivera, Zeman ho jmenoval do čela úřadu

Zeman jmenoval Siveru předsedou s účinností od 1. ledna 2023. Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády, uvádí na webu Hrad. Úřad dohlíží také na účty prezidentských kandidátů a volební kampaně.

Sivera tak nahradí stávajícího předsedu Vojtěcha Weise, kterému končí v prosinci šestiletý mandát. Weise do předsednické funkce jmenoval prezident Miloš Zeman v roce 2017, kdy úřad vznikl. Ten dříve pro iDNES.cz řekl, že v této práci pokračovat nechce. Jeho šestileté vedení úřadu navíc kritizuje organizace Transparency International (TI). Začátkem příštího roku končí mandát i dalším čtyřem členům ÚDHPSH.

František Sivera byl favoritem již před měsícem, kdy redakce iDNES.cz oslovila poslanecké a senátní kluby, zda již mají svého nominanta na funkci. „Lhůta na podání kandidátů již proběhla a my jsme za kluby SPOLU podali návrh na Františka Siveru, který již v rámci člena ÚDHPSH pracuje,“ uvedl pro iDNES.cz předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Sám Sivera na dotaz, zda by se funkce ujal, odpověděl, že s nominací souhlasí. „Pokud budu navržen, budu rád, protože si myslím, že úřad má smysl. Dohlíží, aby politické strany a hnutí hrály fér hru a byly férově financované. To samozřejmě vede k tomu, že by měla být větší důvěra voličů v celý politický systém,“ řekl v listopadu Sivera.

František Sivera dosud na úřadu zastával funkci člena a byl pověřen koordinací kontrol volby prezidenta a voleb do Evropského parlamentu.