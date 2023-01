Povinnost zveřejnit dárce splnili jen čtyři kandidáti, ostatním hrozí pokuta

Lhůtu na splnění povinnosti měli uchazeči o post prezidenta do úterní půlnoci. Údaje se měly objevit na webech, které kandidáti úřadu již dříve zaslali. „Na volebních lístcích se objeví devět kandidátů, z toho jeden v tomto týdnu odstoupil od kandidatury. Podle zjištění úřadu v této chvíli splnili z těchto osob svoji povinnost v plném rozsahu čtyři kandidáti, tři kandidáti ji splnili částečně, dva kandidáti potřebné údaje nezveřejnili,“ uvedl ve středu krátce po poledni předseda úřadu František Sivera, který je pověřen koordinací volby prezidenta.

„Kandidáti se nezveřejněním úplných údajů vystavili možnosti zahájení správního řízení. Pokuta se může pohybovat v rozpětí od 20 tisíc korun do 300 tisíc korun,“ dodal Sivera.

Plně povinnost splnili Andrej Babiš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Danuše Nerudová. Petru Pavlovi a Karlu Divišovi úřad vyčítá, že u některých dárců chybí datum narození a trvalý pobyt. U Jaroslava Bašty úřad uvedl, že pod odkazem na bezúplatná plnění zveřejnil přehled dárců peněžních darů. V současné době již má Bašta na webu i fungující odkaz na bezúplatná plnění.

Své povinnosti nesplnili i jiní lidé, kteří do kampaně vstoupili. Úřad jich vedle devíti, kteří postoupili do závěrečné části voleb, registruje dalších 22. Devět z nich úřadu vůbec neoznámilo volební weby, osm do dneška nezveřejnilo potřebné údaje o dárcích a dva pouze částečně. Svou povinnost z těchto uchazečů o účast ve volbě splnili jen tři.

Babišovi celou kampaň platí jeho hnutí ANO. Na webu uvádí, že na kampaň nepřijalo od dárců žádné peníze a případné dary s poděkováním vracelo. Haléřové platby s hanlivými vzkazy hnutí převedlo do státního rozpočtu. Hnutí Babišovi podle údajů na transparentním účtu poskytlo 20 milionů korun. Zveřejnilo seznam asi stovky lidí a firem, kteří půjčili plochu na vyvěšení volební reklamy.

Nerudová na webu uvedla, že celkem dostala od sponzorů a příznivců 34,1 milionu korun. Dalších 986 tisíc korun vykázala jako tzv. bezúplatná plnění. Do částky počítá třeba dobrovolnickou práci, umístění reklamy nebo třeba zapůjčení vozidla. Většinou jde o částky v řádu tisíců korun.

Pavel podle údajů na transparentním účtu získal od dárců 40,4 milionu korun. Dostal tak o 400 tisíc korun více, než může před prvním kolem voleb použít. Jeho tým na webu zveřejnil seznam všech dárců, kteří na kampaň přispěli finančně či jinak. Částky a způsob příspěvku neuvedl.

Kromě trojice hlavních favoritů z osmičky aktuálních účastníků volby nejvíce do své propagace investoval Bašta, kterému na transparentní účet přišlo asi 13,4 milionu korun, většinu peněz poslalo hnutí SPD. Zároveň Bašta na svém webu zveřejnil seznam desítek dárců, kteří mu bezplatně pomohli třeba při roznosu letáků, poskytli vozík pro umístění volebního billboardu nebo vypomohli s příspěvky na sociálních sítích.

Diviš zveřejnil zprávu o financování kampaně přímo na webu dohledového úřadu. Jako peněžité dary uvádí částku téměř osm milionů korun, z toho 7,85 milionu zaplatil ze svých prostředků. Peníze mu poslaly asi tři desítky dalších dárců. Nejvíc ho stál sběr podpisů, a to přes šest milionů korun. Žádné bezúplatné plnění ve zprávě Diviš neuvedl.

Zprávu o financování kampaně přímo na webu úřadu zveřejnil i Zima. Na volební účet mu přišly přes tři miliony korun, ve zprávě uvádí další asi 2,3 milionu korun jako bezúplatné plnění. Pomohlo mu zejména vydavatelství Vltava Labe Media inzercí za asi 1,5 milionu korun.

Fischerovi na volební účet přišlo asi 4,7 milionu korun od několika set lidí. Většinou mu posílali spíše menší příspěvky, nejvyšší byl dar 500 tisíc korun od Jana Dokulila. Fischer zároveň zveřejnil i seznam několika set lidí, kteří si vyvěsili jeho volební banner, a desítek lidí, kteří přispěli dobrovolnickou prací. Přiznal také slevy, které dostal třeba na pronájem vozu, na tisk, pronájem kanceláře nebo výrobu videospotů celkem asi za 400 tisíc korun.

Hilšer na kampaň získal téměř 1,8 milionu korun, většinu dostal od státu za svůj senátorský mandát. Peníze mu poslalo také asi devět desítek dárců. Další asi dvě desítky lidí mu pomohly bezúplatným plněním.