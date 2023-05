Lidovce povede do eurovoleb Zdechovský, kandidát na Hrad Fischer je až pátý

Zdechovský je europoslancem od roku 2014, druhým zástupcem KDU-ČSL v Evropském parlamentu je Michaela Šojdrová, která skončila v lidoveckých primárkách třetí, přeskočil ji náměstek jihočeského hejtmana František Talíř.

Pořadí kandidátů lidovců pro volby Tomáš Zdechovský František Talíř Michaela Šojdrová Ondřej Mikmek Pavel Fischer Václav Pláteník Adéla Chamrádová Pavlína Stankayová Johny Heliger Hayato Okamura Inga Petryčka

Vzhledem k početní síle lidovců v Evropském parlamentu skončily lidovecké primárky nezdarem pro senátora Pavla Fischera, který dvakrát neúspěšně kandidoval na Hrad. V Senátu působí Fischer, který je po nominační konferenci lidovců až na páté pozici, jako nezávislý a není členem žádné strany.

Lidovci kandidovali v posledních volbách do Sněmovny v koalici Spolu s občanskými demokraty a TOP 09 a jsou i společně v pětikoaliční vládě Petra Fialy, ale v Evropském parlamentu je situace komplikovanější, protože lidovci i TOP 09 jsou ve frakci Evropské lidové strany, zatímco ODS ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

Jasno zatím nemá ODS. „Do eurovoleb je rok, takže čas nás netlačí. V každém případě, ať to bude jakkoli, projekt Spolu nekončí a zda bude pro nás výhodný ve volbách, to se domluvíme v příštích měsících,“ řekl tento týden v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Konference KDU-ČSL v sobotu o tom, zda strana půjde do voleb samostatně, nebo v koalici, nejednala. „Zda půjdeme, nebo nepůjdeme do koalice, se rozhodne v následujících měsících,“ uvedl šéf strany Marian Jurečka. Mělo by podle něj být jasno do konce září.