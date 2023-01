Pavlovi osobně přijela pogratulovat slovenská prezidentka Čaputová

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Na světě nejsou dva národy, které jsou si tak blízko, jako Češi a Slováci,“ připomněla Čaputová. „Blahopřeji a velmi se těším na spolupráci,“ řekla slovenská prezidentka, která vystoupila na pódiu společně s novým českým prezidentem.

Čaputová vyjádřila radost nad tím, že v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty. Celé České republice popřála, aby se nikdo necítil jako poražený a aby sobotu brali lidé brali jako nový začátek a jako příležitost pro spolupráci.

Pavel už dříve řekl, že bude chtít jet na první zahraniční cestu na Slovensko. Cestu by chtěl spojit také s návštěvou Ukrajiny, kam by rád jel právě s Čaputovou.

Za prezidentem Petrem Pavlem zamířil do Karlína také premiér pětikoaliční vlády Petr Fiala. Pavel patřil mezi trojici kandidátů, které koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) podpořila před volby prezidenta. Ve druhém vládní polici podpořili bývalého náčelníka generálního štábu a exšéfa Vojenského výboru NATO Petra Pavla proti lídrovi opozičního ANO Andreji Babišovi.

„Gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát, jsem hrdý na české občany a děkuji jim, že využili svého volebního práva. Za chvíli mu osobně pojedu gratulovat do volebního štábu,“ řekl Fiala.

Zmínil, že jde o třetí významnou porážku Andreje Babiše v politice, což by mohlo mít dopad i do budoucna. „Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry. Může to být ale ještě dlouhé a nepříjemné,“ řekl premiér.