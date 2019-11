V senátních volbách 2018 vyhrál v obvodu Praha 2 první kolo hlasování, ve druhém kole pak zvítězil nad obhájcem mandátu Liborem Michálkem.

Pro první prezidentskou kandidaturu se mu podařilo sehnat potřebnou podporu senátorů. „Po dlouhém přemýšlení docházím k závěru, že způsob jak zlepšit život v České republice a bojovat za ohroženou svobodu a demokracii, je motivovat občany a s jejich pomocí kandidovat na prezidenta České republiky,“ zdůvodnil na svém webu, proč se chce ucházet o prezidentský post.



V prvním kole prezidentské volby v lednu 2018 však neuspěl, získal 8, 83 % hlasů, a nepostoupil do druhého kola.

Marek Hilšer prožil dětství v Chomutově. V červnu 1989 emigrovala rodina do Španělska. Do Česka se vrátila po roce a půl. V roce 1997 nahlédnul do politiky jako stážista na pozici asistenta předsedy sněmovního zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Poté se rozhodl studovat medicínu.

Marek Hilšer podle svých webových stránek zasvětil kariéru výuce mediků a výzkumu zhoubných nádorů mozku. Je členem týmu, který se snaží vyvinout nové způsoby léčby rakoviny.

V letech 2011 a 2012 pracoval Marek Hilšer jako dobrovolník pro humanitární organizaci ADRA v keňském zdravotnickém zařízení. Do rozvojových zemí jezdí pomáhat opakovaně.

Jako aktivista protestoval proti privatizaci fakultních nemocnic, školským reformám nebo pasivitě Sobotkovy vlády a proruskému postoji Miloše Zemana v otázce ruské agrese proti Ukrajině.

Nikdy nevstoupil do politické strany.

V roce 2015 se oženil.