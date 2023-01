Kampaň může být hnusná. Babiš je útočný a zákeřný, říká Pavel

Po sečtení volebních výsledků prvního kola jste řekl, že od svého soupeře Andreje Babiše čekáte fauly, že to bez nich neumí. Krátce poté vás přirovnal k ruskému prezidentovi Putinovi. Jak to vnímáte?

Je to návrat starého Andreje Babiše, tak jak ho známe. Jako člověka, který se neštítí lží, který je útočný, zákeřný. A s tím je potřeba počítat.

Jak bude podle vás vypadat kampaň před druhým kolem?

Začnu Andrejem Babišem. Pokud to bude vypadat jako ta jeho tiskovka, tak bude dost hnusná, ty dva týdny. Ale já se nebudu nechat strhávat k tomu stylu komunikace Andreje Babiše. Pokud bude vyloženě lhát a poškozovat mě, tak se samozřejmě budu muset ohradit. Na druhou stranu já se chci soustředit na ta témata, která určitě lidi zajímají mnohem víc než vzájemné osočování kandidátů a vyvracení lží. Budu se snažit na tyhle věci nereagovat.

Vám sem přijeli pogratulovat tři poražení soupeři z prvního kola – Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Dohodli jste se, jak přesně ta jejich podpora bude vypadat?

Moc si vážím toho, že přijeli nejen s gratulací, ale i s návrhem podpory. Přece jen ten dnešní den je dost rušný na to, abychom se dohodli na konkrétních detailech. Takže jsme se dohodli, že mě podpoří a tu konkrétní formu si dohodneme v pondělí.

Mezi lidmi, kteří ocenili váš výsledek a podpořili vás, byl i premiér Petr Fiala. Myslíte si, že jeho podpora vám pomůže, když vláda není moc populární?

Vážím si toho. Pokud premiér jako jeden z lídrů trojkoalice vyjádřil podporu třem kandidátům, tak asi cítí uspokojení, že jeden z těch tří uspěl ve volbě. Nic to nemění na tom, že já nejsem ani kandidátem trojkoalice Spolu ani kandidátem vlády, jak to říká Andrej Babiš. Ve věcech, kde je namístě kritika vlády, budu stejně kritický jako kdokoli jiný. Rozdíl mezi mnou a Andrejem Babišem je v tom, že já tu kritiku nevnímám jako snahu se zviditelnit, ale jako snahu o posun k lepšímu. Tou snahou o posun k lepšímu není snaha ukazovat, jak je tato vláda protilidová a asociální, a tvrzení, že by bylo nejlepší ji odvolat. Budu se snažit spolu s vládou hledat cesty, které vedou k řešení.

Rozdíl mezi vámi a Babišem byl těsný, jen něco přes 22 tisíc hlasů. Volební účast byla přes 68 procent, ale pořád ještě více než 2,5 milionu voličů zůstalo doma. Čím to podle vás je, že tolik lidí nechodí volit?

Když se podíváte na volební účast v jiných zemích, tak si myslím, že ta účast byla úžasná. Při posledních prezidentských volbách jsme měli účast, která byla o šest procent nižší, takže to je zlepšení. Vždy bude určité procento lidí, kteří k volbám chodit nebudou. Pro druhé kolo je důležité mobilizovat ty, jejichž kandidát neuspěl, aby to druhé kolo nevzdali a řídili se hlasem rozumu.

Dáte si aspoň jeden den odpočinek, nebo už v neděli zahájíte kampaň? Co budete teď dělat?

Já si dám na odpočinek celou noc a hned zítra začneme pracovat na tom, jak nejlépe využít ty dva týdny.