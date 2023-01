Od první chvíle v čele Babiš a Pavel. Začalo sčítání prezidentské volby

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

První výsledky začaly chodit z nejmenších volebních okrsků s malými počty voličů, což se týká především odlehlých oblastí venkova. Přibývat pak budou sečtené hlasy ze stále větších obcí.

Podle aktuálně sečtených hlasů má Babiš zatím kolem 40 procent, Pavel kolem 30, následuje Nerudová s téměř 15 procenty. Na čtvrtém místě je v současné době Pavel Fischer.

Danuše Nerudová uvedla, že je s kampaní spokojena. Při příchodu do štábu řekla, že se dostala tam, kam žádná žena. Mladí podle ní dostali impulz, že mohou být slyšet. Tomáš Zima při příchodu do svého štábu řekl, že stále věří v postup do druhého kola. Bojovat se podle něj má až do konce.

Stránky Českého statistického úřadu (ČSÚ) podle odborníků z Avast Threat Labs čelily v sobotu útoku hackerů. Podle firmy útočníci použili software, který vytvořila proruská hackerská skupina. Mluvčí ČSÚ Jan Cieslar uvedl, že webové stránky úřadu v minulých dnech zaznamenaly zvýšený počet přístupů, který stále trvá.

Z preventivních důvodů proto byl omezen přístup ze zahraničí. Samotné zpracování výsledků prezidentských voleb je od jejich prezentace na webu oddělené, ujistil ČSÚ již dříve.

Policie dohlížející na klidný průběh voleb naopak žádné zásadní problémy neoznámila. „Můžeme konstatovat, že jsme v průběhu voleb nemuseli řešit žádné zásadní mimořádné události nebo narušení veřejného pořádku,“ uvedla.

Volební účast se v sobotu dopoledne pohybovala nejčastěji mezi 50 a 60 procenty, na řadě míst byla vyšší než před pěti lety, kdy získal svůj druhý a zároveň poslední možný mandát nynější prezident Miloš Zeman. Prvního kola volby se v roce 2013 zúčastnilo 61,9 procenta oprávněných voličů.

Letos se v Praze volební účast pohybovala vysoko nad 50 procenty voličů. Ve středních Čechách byla účast většinou kolem 55 procent. Polovině se blížila v Karlovarském kraji. V Jihomoravském kraji byla kolem 56 procent. V Pardubickém i Moravskoslezském kraji byla kolem 50 procent. V Ústeckém kraji k volebním urnám podle odhadů přišlo 52 procent oprávněných voličů. V Plzeňském kraji udaly volební komise účast mezi 40 až 50 procenty.

Mezi první voliče v pátek tradičně patřili kromě kandidátů předsedové parlamentních stran a hnutí nebo dosavadní prezident Miloš Zeman. Volby zatím provázela na některých místech i vyšší účast než ve volbách hlavy státu před pěti lety. Tehdy v prvním kole hlasovaly zhruba tři pětiny všech voličů.

Pokud žádný z kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí první dva nejúspěšnější do druhého kola. Finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 27. a 28. ledna.

Spolu s prezidentskou volbou se ve 13 obcích konají místní referenda. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně se hlasuje o zákazu hazardu ve městě.

O prezidentský úřad soupeřilo osm kandidátů. Ve volbách kandidoval předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, bývalí rektoři Danuše Nerudová a Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů a podnikatel Karel Diviš. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.

Byly stížnosti, hledalo se dítě

Moravskoslezští policisté se v prvním kole prezidentských voleb zabývají podněty lidí na možné ovlivnění voleb. Ve Frýdku-Místku si žena stěžovala na motivační dopisy, které naváděly k volbě konkrétních kandidátů, na Karvinsku zase voliči vadilo označení členů volební komise.

Cestou na hřiště v Brně-Žabovřeskách se v sobotu dopoledne ztratil tříletý chlapec. Strážníci městské policie ho nalezli ve volební místnosti v tamní škole. Dítě je v pořádku.