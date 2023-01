Řád a klid vs. politické zkušenosti. Čím Pavel a Babiš oslovili voliče

Petr Pavel spoléhal na své heslo „Řád a klid“, které také po celou dobu kampaně dodržoval. Voliče se mimo jiné snažil přesvědčit prostřednictvím billboardů, besed či reklamou na sociálních sítích. Na nich také sdílel videa či fotografie ze soukromí, kde se ukázal ve flanelové košili.

Právě obyčejná flanelová košile se díky generálu Pavlovi stala poznávacím znamením jeho příznivců. Prostý kus oblečení se poté stal symbolem, který provázel jeho prezidentskou kampaň a příspěvky na sociálních sítích. Flanelovou košili jako dar přinesl i do debaty na CNN Prima News své protikandidátce Danuši Nerudové. Ta mu na oplátku dala čokoládu.

Kandidát na prezidenta Petr Pavel na Štědrý den s manželkou (24.12. 2022) | foto: Facebook

Pavel také vyzdvihl téma standarty, kterou v roce 2015 odcizila skupina Ztohoven a nahradila ji červenými trenýrkami. Několik dní před volbami pak oznámil, že se mu ji podařilo získat zpět. „Odcizení té standarty došlo ne vinou, že by se někdo chtěl chovat prvoplánově kriminálně, ale Miloš Zeman se zpronevěřil svému úřadu a pošlapal jeho důstojnost. Motivaci té skupiny rozumím, neschvaluji ale to, co udělali,“ komentoval Pavel s tím, že jako voják ji vnímá jako symbol ještě silněji.

Petr Pavel ukázal svůj životopis. | foto: iDNES.cz

V neposlední řadě Pavel ve své kampani odkazoval právě na svou vojenskou kariéru a záchranu minimálně 53 francouzských vojáků. Za to tehdy dostal nejvyšší francouzské vojenské vyznamenání – Válečný kříž.

„Pomáhá lidem, proto Babiš“

Andrej Babiš v kampani stavěl na svých politických zkušenostech. Jeho heslem na volebních bilboardech bylo tvrzení: „Pomáhá lidem, proto Babiš.“. V kampani kandidát na prezidenta prezentoval sebe jako „krizového manažera“, který Českou republiku například úspěšně provedl pandemií koronaviru. Česko bývalý premiér v rámci kampaně projel ve slavném „obytňáku“.

Andrej Babiš na své tour v Toužimi (12. srpna 2022)

Babiš se účastnil pouze jedné z předvolebních debat, místo toho voliče oslovoval prostřednictvím vlastní talk show. Debaty označoval za „cirkus“. Silným motivem kampaně bývalého předsedy vlády byla kritika jeho soků.

V jediném diskuzním souboji na stanici Nova, kterého se šéf opozičního hnutí ANO účastnil, nařknul své soupeře Danuši Nerudovou a Petra Pavla z toho, že jsou vládními kandidáty a teoretiky bez politické zkušenosti.

Babiš se pustil i do pravděpodobného soupeře v druhém kole Petra Pavla. V debatě tvrdil, že vládě ANO a ČSSD společně s prezidentem Milošem Zemanem údajně podařilo vylobbovat Pavlovo místo ve vedení Severoatlantické aliance (NATO). Vliv Babiše na jeho jmenování Pavel odmítl.

Babiš akcentoval i snižování státního dluhu při jeho angažmá na ministerstvu financí ve vládě Bohuslava Sobotky a přátelské vztahy s vlivnými zahraničními politiky. Těsně před volbami navštívil francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Setkání Andreje Babiše s francouzský, prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. (10. ledna 2023)

Zásadním způsobem do Babišovy kampaně zasáhl soud v kauze týkající se padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Soud Babiše nepravomocně omilostnil. Dříve Babiš celý soud označoval za „politický“.

Babiš po rozhodnutí soudu uvedl, že je rád, že justice je nezávislá. „Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ řekl Babiš.