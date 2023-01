Startuje druhý den prvního kola volby prezidenta, konají se i místní referenda

Lidé vybírají ve zhruba 15 tisících volebních okrscích čtvrtého českého prezidenta či prezidentku. V březnu zaujme na Hradě místo po Miloši Zemanovi. Na výběr mají osm kandidátů.

Lidé by si neměli zapomenout vzít cestou do nich průkaz totožnosti a také voličský průkaz v případě, pokud hlasují mimo domovskou obec.

Od volební komise dostane příchozí volič prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta či kandidátky bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní.

Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Favority voleb podle průzkumů jsou generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý premiér Andrej Babiš a někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Dalšími kandidáty jsou poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 27. a 28. ledna.

Spolu s prezidentskými volbami se ve 13 obcích konají místní referenda. Budou se konat v osmi krajích a také v pražských Řeporyjích.

Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně bude předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.