Člověk se smí milovat s bramborou, míní Zima. Babiš chtěl jít do více debat

Karel Diviš uznal, že jeho vystoupení v debatě pro ČT bylo místy za hranou.

„Chtěl jsem je vyprovokovat, byl to taktický prvek, věděl jsem, že to musím vypálit v první minutě,“ uvedl. Zájem to podle něj vzbudilo, což bylo pro něj důležité.

Pokud by jeho kandidatura na post prezidenta skončila neúspěchem, z veřejného života odejít neplánuje. „Chtěl by něco udělat pro naši zemi, chtěl bych svoje životní zkušenosti a dovednosti využít, aby země začala vzkvétat,“ dodal Diviš.

Jediná ženská kandidátka v rozhovoru uvedla, že největší radost během kampaně, ji dělalo cestování po republice a setkávání se s lidmi.

Během rozhovoru se dostalo také na téma kauzy na Mendelově univerzitě a na to, zda bude v budoucnu Danuše Nerudová litovat toho, jakým způsobem ke kauze přistupovala a jak o věci komunikovala s veřejností.

„Těžko říct, dělala jsem věci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ odpověděla bývalá rektorka a odkázala na své webové stránky, kde se ke kauze vyjadřovala.

Nerudová dále uvedla, že by povinné očkování pro koronaviru nezaváděla, naopak daň pro bohaté ano.

Zima fandí Slávii a zimě

Stejně tak i další s kandidátů by byl pro zavedení daně pro bohaté. Na druhou stranu by byl proti plošnému zavádění roušek, kvůli současnému vysokému výskytu chřipky. Každý podle něj má jedna podle své vlastní zodpovědnosti.

Tomáš Zima ve fotbale fandí pražské Slávii a z ročních období preferuje zimu.

„Léto, nebo zima? Jsem Zima, tak Zima,“ zavtipkoval.

Na otázku týkající se počtu pohlaví odpověděl, že uznává dvě biologická, genderově, je to každého věc. „Jestli se někdo bude milovat s kytičkou nebo bramborou, to je věc jeho,“ odpověděl bývalý rektor Karlovy univerzity.

Závěrečných dvacet sekund měli všichni kandidáti šanci položit sami sobě otázku, kterou jim před tím nikdo nepoložil a chtěli by na ni odpovědět.

„Co si dám dneska večer? Dneska večer jdu ke Kalichu a dám si kachnu,“ oznámil Zima v závěrečných sekundách.

Mám rád, když se konzervy otevírají

Senátor Pavel Fischer uvedl, že se před začátkem otevření volebních místností cítí jako před soutěží a že on rozhodně je soutěživý typ. Sám si věří a dává se dobré šance.

Během rozhovoru několikrát podotkl, že je velká škoda, že se Andrej Babiš nenavštívil více prezidentských diskusí, ve kterých by musel čelit kritických otázkám a odpovídat na ně.

„Andrej Babiš proklouzl jako významný kandidát bez toho, aniž by byl konfrontován s tím, co v životě zvoral, to ta kampaň neukázala,“ uvedl.

Během vysílání připomněla moderátorka také jeho kontroverzní výrok, kdy kritizoval homosexuální sňatky.

„Manželství je muž, žena a děti, tečka. Moje osobní přesvědčení mi nikdo nevezme,“ uvedl.

Odpovědi na to, zda je konzervativní se Fischer snažil vyhnout. „Já jsem nezávislý, někomu přijdu konzervativní, ale já mam rád, když se konzervy otevírají,“ řekl.

Fischer by neměl problém s tím, jít na mateřskou dovolenou. Roušky by podle něj být měly, ale ne povinně, jen podle uvážení jednotlivců. Stejně jako Nerudová a Zíma by zavedl daň pro bohaté. Ženy jsou podle něj znevýhodňované, může jim dělat potíže skloubit pracovní a rodinný život. Má rád dobré pivo a víno, ve fotbale fandí pražským Bohemians. Občanům v závěru připomněl, že volby jsou svátkem demokracie a apeloval na to, aby k urnám přišli.

Dělí nás na více a méně vyvolené kandidáty

Podruhé se stejně jako Fischer snaží uspět u voličů i Marek Hilšer, podle kterého je kandidovat podruhé těžší.

„Podruhé to bylo těžší, protože člověk musí bojovat proti základnímu předsudku, že je třeba volit menší zlo. Bojíme se, že zvítězí Babiš, takže se lidé rozhodují volit někoho dalšího,“ řekl.

Podle Hilšera je těžké toto stanovisko zlomit nebo do něj nějak zasáhnout i kvůli tomu, že se debaty dělí na více a méně „vyvolené“ kandidáty. Média mohla podle Hilšera sehrát větší roli v investigativě, vysvětlit lidem, kdo může hájit jaké zájmy.

Hilšer uvedl, že neví, jestli by zvládl být na mateřské dovolené. V Čechách rád pije pivo, na Moravě víno. Preferuje psy a dovolené na horách.

„Marku, zůstaneš takový, jaký jsi byl za každých okolností? Budu dělat všechno pro to, abych byl,“ řekl ve svých posledních sekundách.

Můj tým mi doporučil jednu debatu

Andrej Babiš uvedl, že ho nejvíce neštval nikdo z kandidátů, ale vybraná média, která řešila různé kauzy.

I přestože musel Babiš poslouchat a číst, že je srab, protože se zúčastnil jen jedné prezidentské debaty, nelituje, že si vybral tuto taktiku. Přiznal ale, že chtěl jít ještě do jedné.

„Radil jsem se, chtěl jít i do CNN Prima, můj tým mi doporučil jednu debatu pro Novu,“ uvedl.

Zároveň dodal, že přestože se debat s ostatními kandidáty téměř neúčastnil, měl pocit, jako by tam byl, protože jeho jméno padalo často.

„Debaty byly často o Babišovi, všichni mluví o Babišovi. Mají jediný program antibabiš. V debatách jsem nebyl, ale byl, protože moje jméno tam padalo často,“ řekl.

Kdyby nezískal post prezidenta, chtěl by nadále pomáhat lidem i prostřednictvím své nadace. Daně bohatým by nezvyšoval. Preferuje psy, běžkování a Prahu. Po svém případném zvolení by rád zorganizoval na Hradě summit.

Odvolám vládu a vyjednám mír

Další z kandidátů Jaroslav Bašta hned na začátku svého vystoupení apeloval na voliče, aby šli k volbám. Ve volbách si věří, na začátku voleb si myslel, že bude stačit dvouciferné číslo s procenty hlasů. Nyní věří v druhé kolo.

„Když se k něčemu rozhodnu, tak do dotáhnu do konce. Nikdy jsem se s nikým nevsadil. Šance, které si dávám nejsou stejné, na začátku jsem myslel, že bude stačit dvouciferné číslo, nyní si myslím, že je reálný postup do druhého kola “ uvedl kandidát za SPD a dodal, že je rád, že sjednotil vlasteneckou scénu země.

V případě jeho zvolení by ihned odvolal vládu. Také by se snažil o mírová jednání, která by měla vést k ukončení války na Ukrajině.

„To myslím vážně, prezident to může výrazně ovlivnit. Jsem pro diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině. Postavil bych se za všechny státníky, kteří chtějí mír. Špatný mír je lepší než válka,“ uvedl Bašta.

Nejvíce ho během debat bavil svým vystoupením Karel Diviš. V mládí závodně střílel a hrál šachy.

Pokud neuspěji, mám plán B

Petr Pavel vysvětlil, jaké jsou jeho plány, pokud by neuspěl. „Pokud v kampani neuspěji, tak mám plán B užít si důchodu se vším všudy. Zůstal bych ve veřejném životě jako soukromá osoba, jako občan, míru angažovanosti bych si zvolil sám,“ vysvětlil Pavel.

I přestože působí většinou velmi klidně, přiznal, že bylo několik vypjatých okamžiků.

„Byly okamžiky, s tím prostředím se člověk seznamuje, nebyl jsem zvyklý, že je třeba věci opakovat a neustále se k tomu vracet,“ odpověděl na otázku, jestli byl někdy blízko k prudké reakci. Přiznal také, že se někdy mýlí a má své chyby.

„Snažil jsem se o to představit se v nejlepším světle, ale jsem člověk z masa a kostí a netajím, že mám chyby.

Mateřskou dovolenou by si vyzkoušel. Roušky by zavedl jen v případě, že by pandemie byla ohrožující. Podle Pavla jsou ženy v mnoha oblastech znevýhodňované. Má rád i psy i kočky. Na dovolenou by jel raději na hory než k moři. Naposledy v kině viděl film Nabarvené ptáče.