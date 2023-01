Babiš je válcoval, posteskl si Fischer nad favority. Expremiér mu poděkoval

Babiš tak v jediné debatě, kam šel a která se konala na Nově, mohl podle Fischera více získat než ztratit, debata mu tak prý výrazně pomohla v jeho tažení na Hrad.

„Petr Pavel i Danuše Nerudová stále něco vysvětlovali, pohybovali se v minulosti nebo mluvili obecně. Andrej Babiš je svým svěžím populismem systematicky válcoval. A když došlo na politické zkušenosti, a to i zahraniční, Pavel ani Nerudová neměli co říct,“ napsal na svůj Facebook kandidát, který se zúčastnil debaty pro méně favorizované kandidáty ve čtvrtek v podvečer.

Za hodnocení mu obratem poděkoval Andrej Babiš. Pojal tak vyjádření Pavla Fischera jako jeho podporu. Celé vyjádření ale bylo pouze konstatování, podpora v něm vyjádřena nebyla.

Pavel Fischer reagoval jak na poděkování Andreje Babiše, tak na některé reagující komentáře. „Hezká snaha, pane poslanče, ale vedle. My dva jsme soupeři už několik let, co jsem proti Vašim skandálním aktivitám vystupoval v Parlamentu. Děsím se představy, že byste se stal prezidentem,“ napsal.

„Jsem a vždycky jsem byl odpůrcem chaotické a populistické politiky Andreje Babiše, vystupoval jsem proti nekalým záměrům jeho vlády aktivně v Parlamentu a díky tomu s ním mám své zkušenosti. Rozhodně si nepřeji, aby byl zvolen prezidentem. Ve svém textu jsem jen vyjádřil obavu, že svým laciným populismem mohl přesvědčit mnoho dosud nerozhodnutých voličů,“ konstatoval v dalším vyjádření.

Ve svém prvním textu tak odsoudil dělení kandidátů v diskuzích podle preferencí. „Umožnili Babišovi v nejdůležitější diskuzi prezidentské volby lehce převálcovat oba solidní, ale politicky naprosto nezkušené kandidáty,“ napsal Fischer na Facebooku.

Narážel tak na to, že někteří z kandidátů z menšími preferencemi opravdu mají politické zkušenosti kterými by mohli Babišovi konkurovat. Tito kandidáti ale odpovídali na Nově v jiném čase, rozděleni do druhé debaty.