Babiš dorazil do debaty, chce přesvědčit nerozhodnuté. Pavel a Nerudová se těší

Generál Petr Pavel, ekonomka Danuše Nerudová i kandidát hnutí ANO Andrej Babiš dorazili do budovy televize po 19. hodině i se svými drahými protějšky. „Cítím se skvěle, očekávám, že si to všichni užijeme a každý budeme mít prostor prezentovat to, co nabízíme občanům této země,“ řekla redaktorce TV Nova při příchodu Nerudová.

„Jsem docela zvědavý a těším se na to,“ řekl Pavel na konto prvního debatního střetnutí s Babišem. „Pro mě je to první televizní debata, takže jsem se připravoval. Doufám, že nerozhodnutí voliči se rozhodnou správně, tudíž pro mě,“ sdělil při příchodu třetí z kandidátů Babiš.

Na otázku, co si myslí o odchodu Marka Hilšera z předchozí debaty pro méně favorizované kandidáty právě na protest proti rozdělení debat, Babiš odpověděl, že debaty pro všechny kandidáty pohromadě podle něj nemají smysl. „Myslím, že tři kandidáti, když budou diskutovat, je to akorát,“ prohlásil. Pavel jen stroze řekl, že to bylo rozhodnutí, na které měl Hilšer právo.

Babiš nedorazil ani do nedělní debaty České televize, ve které se měli utkat všichni kandidáti pohromadě, ani do středeční debaty favorizovaných kandidátů televize CNN Prima NEWS s Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem. Neúčastnil se rovněž ani debaty portálu iDNES.cz a Blesk.cz.

„Chápu, že média chtějí dělat z prezidentské volby mediální show. Já si ale myslím, že prezidentský úřad, do kterého kandiduji, si ji nezaslouží,“ odmítl Babiš účast v debatě podle televize CNN Prima NEWS. Babiš nicméně dodal, že pokud postoupí do druhého kola volby, hlavních debat se zúčastní.

Jeho protikandidáti ho za neúčast v předvolebních debatách opakovaně veřejně kritizovali. „Má být prezidentem pán, který tu má být a nepřišel? To je skutečně takový srab, že nepřijde do televize,“ pronesl na konto Babiše v debatě na ČT podnikatel Karel Diviš, podle kterého tak lídr hnutí ANO pohrdá nejen všemi protikandidáty, ale i voliči a volbami vůbec.

Generál Pavel zase ve středu na otázku, jestli už zažil nějaký podraz v prezidentské kampani, prohlásil, že zatím ne, ale těší se na ten čtvrteční. U toho se pak významně podíval na prázdný stoleček, který byl vyhrazený právě pro Babiše, který se debaty neúčastnil.

Někteří politologové mínili, že rozhodnutí Babiše může pramenit z toho, že se svým vznětlivým vystupováním by si v debatách spíše uškodil, nebo by nerad čelil defenzivě u otázek na své trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, ve které rozhodl soudce toto pondělí.

Předtím, než se v pátek ve 14:00 otevřou v celé republice volební místnosti a zahájí se hlasování o novém českém prezidentovi, všichni kandidáti se mají zúčastnit ještě dopoledního vysílání na televizi CNN Prima NEWS.