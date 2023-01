Strohý Pavel, dobrý finiš Nerudové, Babiš nepřekvapil, hodnotí politologové

Svůj dosud nejlepší výkon v televizní debatě předvedla podle politologů Danuše Nerudová. „Ve čtvrteční debatě podala určitě lepší výkon než v té ve středu, kde stála jen proti Petru Pavlovi. Otázka je, jestli jí to bude stačit na postup do druhého kola, spíše si však myslím, že ji to už nezachrání,“ hodnotí expert na politický marketing Karel Komínek.

„Podařilo se jí zafinišovat a zosobnit i ta její vybraná charakteristická slova, proč by ji lidé měli volit – energii pro budoucnost,“ míní politolog Ladislav Mrklas.

„Ve středu byla Nerudová o něco nervóznější, jelikož ví, že zaostává a jde jí o hodně. Vzájemné pošťuchování s Pavlem tehdy iniciovala většinou ona, ale nebyla v tom moc přesvědčivá. Nicméně ve čtvrtek se dynamika mezi nimi změnila, když nestáli proti sobě ale v roli konkurentů Andreje Babiše. Těch vzájemných šťouchanců bylo méně a místy se i v argumentaci podporovali,“ dodal srovnání politolog Masarykovy univerzity Otto Eibl.

Její ztráta na Babiše s Pavlem ale bude podle politologů příliš velká na to, aby výsledek Nerudové v debatě zachránil postup do druhého kola.

Příliš strohý Pavel

Nejvíce to při čtvrteční debatě jiskřilo mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. Nerudová dvojici vybízela, aby nechali osobních půtek a dostalo se na diskusi o budoucnosti země. Bývalý premiér vyčítal generálovi, že poslední roky nic nedělal pro lidi a jen se připravoval na kandidaturu. Pavel zase na oplátku kritizoval Babišův populismus, kdy si podle něj dokáže připsat zásluhu i za „východ slunce.“

Zatímco Nerudová se v poslední debatě zlepšila, Pavlův výkon byl podle politologů slabší. „Pavel byl velmi strohý, což se hodí k jeho značce, kterou si dlouhodobě buduje, že není třeba mluvit hodně, ale něco říci. Nicméně si myslím, že to nebyl jeden z jeho nejlepších výkonů a ve středu proti samotné Danuši Nerudové bodoval daleko více,“ míní Komínek.

Pavel podle Eibla neměl potřebu útočit a svou disciplínou a klidem ztělesňoval heslo své kampaně: řád a klid. „Na někoho může ale působit snad až moc studeně. Navíc často mluví snad až příliš stručně a jeho protivníci dostávají víc času. Možná jde o maličkost, ale ostatní nad ním mají kvantitativní převahu,“ podotkl politolog.

Babiš neudržel masku „hodného strejdy“

Babiš politology svým vystoupením překvapil, ovšem nikoliv pozitivně, naopak v tom smyslu, že své vystoupení nijak nezměnil a nepůsobil smířlivě a státnicky, jak se o to snažil celou dobu ve své předvolební kampani.

„Podal svůj standardní výkon, jako by šlo o jakékoliv jiné volby, to mě vlastně překvapilo. Půl roku byl teď stažený z veřejných debat, abychom neměli na očích jeho personu agresivního politika, a snažil se vyvolat dojem mírného důchodce, který chápe problémy běžných lidí, takový hodný strejda,“ uvedl Komínek.

„Tuto roli v debatě ale neudržel a vrátil se ke svému běžnému vystupování, což je pro něj kontraproduktivní vzhledem k tomu, že musí oslovit i voliče mimo svůj tábor,“ dodal expert na politický marketing.

Před debatou Babiš prohlásil, že chce přesvědčit nerozhodnuté voliče. „Nevím, kterým momentem v debatě by se mu to mělo podařit. Sice se většinu času držel, v mezních situacích se ale ukázal opět jako ten typický Andrej Babiš, který se nedokáže povznést nad osobní invektivy a nebere si servítky,“ míní Mrklas s tím, že podle jeho mínění si však český volič po Miloši Zemanovi dalšího hulváta na Hradě nepřeje.

Hilšer zabojoval o odchod se ctí

O největší překvapení v posledních debatách se však postaral senátor Marek Hilšer. Na protest proti rozděleným debatám na méně a více favorizované kandidáty televizní debatu se svým oponenty demonstrativně opustil.

„Hilšer bojuje o to, aby z prezidentské volby odešel aspoň trochu se ctí. Na poslední chvíli se tak pokusil udělat něco, co by k němu připoutalo pozornost. Myslím si, že toto gesto by mohlo jeho potenciálním voličům imponovat, že odmítl jednu z největších soukromých televizí, která může být jakýmsi symbolem pokleslé zábavy,“ míní Mrklas.

Rozdělení kandidátů do dvou debat podle politologů nakonec ještě více srazí konečný výsledek těch méně favorizovaných z nich, jelikož se lidé zaměří na trojici favoritů. „Média se tak výrazným formátem podílela na spoluvytváření dělení mezi ‚elitu a běžný lid‘,“ uzavřel kriticky politolog Masarykovy univerzity Michal Pink.