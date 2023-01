Babiš má pátek třináctého za šťastný den, Pavel nosí čtyřlístek pro štěstí

„Takže věřím v sílu pátku třináctého i teď. Když se to navíc zkombinuje s číslem 7, pod kterým kandiduji, mohlo by to znamenat úspěšné volby,“ uvedl bývalý předseda vlády, jeden ze tří největších favoritů volby na Hrad.

Generál Petr Pavel není pověrčivý. „Sázíme na klid a zkušenosti bez ohledu na datum. A že v případě potřeby nám štěstí snad přinese čtyřlístek, který si Petr Pavel nosí v zápisníčku,“ uvedla Markéta Řeháková, manažerka komunikace týmu Petra Pavla.

„Všimla jsem si toho, když byly volby vyhlášeny. Netrpím však paraskavedekatriafobií (obava z pátku třináctého, pozn. autora). Věřím, že to tentokrát bude pro naši zemi šťastné datum. Přeji šťastnou volbu a děkuji každému, kdo půjde k volbám,“ uvedla bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

„Nejsem pověrčivý. Spíš dodržují pár osobních rituálů či tradic,“ odvětil iDNES.cz bývalý rektor Univerzity Karlovy. „Nejsem pověrčivý, takže pátek 13. mě nijak nevyvádí z míry,“ opáčil senátor Marek Hilšer, který ve čtvrtek odešel předčasně z televizní debaty kandidátů na Nově na protest proti tomu, že kandidáti nediskutují všichni společně.

Pověrčiví nejsou ani poslanec SPD Jaroslav Bašta a senátor Pavel Fischer. Jen Karel Diviš neodpověděl.

Volební místnosti se otevřou standardně dvě hodiny po poledni. Lidé budou moci vybírat hlavu státu do 22 hodin a pak ještě v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta bude za čtrnáct dnů – 27. a 28. ledna.