KOMENTÁŘ: Babiš nekňučel, Nerudová se zvedla a Pavel zůstal v šatně

Vzpomínáte si na týden staré prodloužení finále mistrovství světa juniorů do dvaceti let v kanadském Halifaxu? Vynikající česká reprezentace čelila možná ještě o chlup lepším Kanaďanům, ve třetí třetině se jí během minuty podařilo srovnat z 0:2 na 2:2 a do konce základní hrací doby byla lepší, měla víc šancí. Pak však přišlo samotné prodloužení. Oba týmy se při počtu 3 na 3 v poli snažily hrát nanejvýš opatrně, hlavně neudělat chybu a nepustit soupeře do přečíslení. Po velmi opatrných sedmi minutách nakonec nešťastně sklouzl puk v útočné třetině z hokejky jinak výborného Jiřího Kulicha a Kanaďané po úniku rozhodli. Ukázková paralela je ze včerejší superdebaty na televizi Nova.

Hilšerovo divadlo

V Halifaxu nakonec gól padl. Včera se na Nově mohlo prodlužovat klidně do rána (už tak kvůli sledovanosti okolo dvou milionů lidí přetahovali o půl hodiny), ale nevyvrbilo by se z toho nejspíš nic. Přesně ve stylu hlášky z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! „Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí!“

V rámci dramaturgie debaty na Nově se nejprve utkala „hvězdná pěchota“, tedy kandidáti s minimální šancí na zvolení, kteří spolu v posledních týdnech diskutovali takřka pořád a všude. Jediné, co z této části stojí za zaznamenání, je asi jen odchod Marka Hilšera ze studia na protest proti tomu, že byly vytvořeny „dvě skupiny“ kandidátů podle míry šancí na zvolení. Hilšer o tom věděl dopředu, na debatu přesto dorazil, aby z ní vzápětí na protest odešel. Udělal tedy divadlo, které si od toho sliboval, dostal se do pár titulků, ale to je asi tak všechno. Představa, že by mu to mohlo jakkoli pomoci, je naivní.

S úderem dvacáté hodiny přišel hlavní chod. Tedy diskuze trojice kandidátů s největší nadějí na postup do prvního kola. Co se týče kulis, udělali na Nově kompromis mezi poměrně unylou diskuzí České televize a ukřičenou show na Primě. Moderátor Ray Koranteng víceméně zapadl do výsledné atmosféry a konečného obrazu diskuze. „Hrál“ zodpovědně zezadu, nepouštěl se do žádných větších akcí. Chvilkami se až zdálo, že se hodně brání a občas mu to v mezihře skřípe.

Poprvé a naposledy

Hlavní pozornost byla ale pochopitelně upřena na kandidáty, kteří se v této sestavě sešli vůbec poprvé a nejspíš i naposledy. To bylo dané premiérovou účastí Andreje Babiše, který do té doby opakoval úspěšnou taktiku Miloše Zemana z volby před pěti lety, a s poukazem na vlastní známost do diskuzí nechodil.

Na rozdíl od Zemana, který byl v té době už hlavou státu, se ale Babiš před prvním kolem alespoň jednou v konfrontaci se svými soupeři předvést musel. Důležité pro něj bylo, aby se na první dobrou nenaštval, nezačal ve studiu hystericky křičet českoslovenštinou, anebo plačtivě kňučet, jak se mu občas stává. Ve čtvrtek večer bylo z jeho výrazu, postoje a chování patrné, že si to velmi dobře uvědomuje. Snažil se o státnický výraz, ukázky pokory, úsměvy. Hlavně neudělat výraznější chybu a neumožnit soupeřům gól do šibenice. Až na občasné kiksy při rozehrávce či zakládání hry se mu to víceméně dařilo, soupeřovy branky ale Babiš téměř neohrozil.

Nerudová se zvedla po výprasku

Danuše Nerudová měla těžký úkol. V minulém utkání na Primě schytala od Petra Pavla vyložený debakl a všichni tak nějak počítali s tím, že nemá šanci postoupit ze základní skupiny do finále. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity se ale kupodivu oklepala a díky výkonu na Nově si ještě nějakou – byť mizivou – naději na postup do finále uchovala. Je jasné, že to mohu schytat za komentování vzhledu, ale oproti debatě na Primě Nerudová zvolila i mnohem slušivější šaty a účes, což působilo lépe na první pohled. Nebyla tak útočná, jako na CNN Prima NEWS, neustále se usmívala (chvilkami to působilo až křečovitě nepřirozeně, ale nešť) a oproti minulému utkání předvedla vcelku konsolidovaný výkon s vyrovnanou obrannou a útočnou činností. Nicméně na skórování to ani Nerudové nestačilo.

Petr Pavel nejspíš neměl svůj den. Jestliže se o něm po debatě na Primě psalo, že umí ukázat humor, tentokrát ho asi zapomněl v šatně. Působilo to, že vytvořil hluboký obranný blok před vlastní modrou čárou a do útočení se pouštět vůbec nehodlal. Na pohled to od něj ničím zajímavý zápas nebyl, Pavel byl soustředěný a strohý, na druhé straně ale ani neinkasoval.

Sečteno, podtrženo, na Nově se jednoznačně odehrálo utkání, ve kterém taktika převážila nad touhou urvat výsledek za každou cenu, o krásných akcích a finesách ani nemluvě. Účel světí prostředky. V debatách mezi prvním a druhým kolem se s největší pravděpodobností utkají hned dva ze čtvrteční trojice kandidátů, tam už ale půjde o všechno. Jen s obranou si tam člověk nevystačí, pro výhru bude také třeba skórovat.