U Divišů asi zase sněžilo, odpověděl Pavel na obavy, že chce zavést cenzuru

„Když připočítám vaše názory, co se týká cenzury, utahování šroubů, jak byste určoval s ministrem (vnitra Vítem) Rakušanem, jaké informace jsou pravdivé a jaké nepravdivé, tak toho já bych se jako občan děsil,“ prohlásil například Diviš.

„U Divišů asi zase sněžilo,“ odvětil polopaticky Pavel. „Já jsem z České Lípy a tam už dlouho nesněžilo,“ odpověděl protikandidát. Vložil se do toho senátor Marek Hilšer: „Neurážejme se tady. To s tím sněžením.“ „Já to beru jako vtip. To mi nevadí,“ uzavřel Diviš.

Hilšer v souvislosti s tématem předtím upozornil na dezinformaci, že by on chtěl bombardovat Moskvu jadernými zbraněmi. Jeho slova byla podle něj vytržena z kontextu během rozhovoru se stalinistou.

Lidé se také ze sledování debaty mohli dozvědět, že pokud by Marek Hilšer nemohl v prvním kole prezidentské volby dát hlas sám sobě, volil by Pavla Fischera, řekl v debatě. Fischer by podle svých slov volil někoho, kdo by porazil Andreje Babiše.

Podobně se vyjádřili i Danuše Nerudová a Petr Pavel. Ten by v druhém kole volil Nerudovou. Tomáš Zima by svým hlasem podpořil Hilšera. Karel Diviš neví, koho by v takovém případě volil. Jaroslav Bašta by nevolil nikoho.