Revolucionářka s flintou se stala miláčkem levice. Jenže nikdy nebojovala

Na tváři jí hraje lehký úsměv, vlasy jí čechrá vítr od moře. Mladický vzdor vyzařující z černých očí podtrhuje karabina M1893 přehozená přes rameno, pozadí tvoří červencovým sluncem vybělené chodníky Plaza de Catalunya. Pokud je španělská občanská válka dodnes živnou půdou mytologie světové levice, má na tom fotografie Mariny Ginesty zásadní podíl.

Vznikla v červenci 1936 na střeše barcelonského hotelu Colón pár dní poté, co nacionalističtí generálové v reakci na socialistické experimenty vládnoucí Lidové fronty vydali tajný povel „Nebe nad Španělskem je čisté“ a zahájili puč.

Centrem převratu se stalo Maroko a severozápad Pyrenejského poloostrova, zato v hlavních průmyslových centrech, jako byla Barcelona, Valencia a Madrid plán pučistů selhal. V katalánské metropoli neměli šanci, město bylo baštou odborů a radikální levice. Dělnici nafasovali zbraně, v ulicích vyrostly barikády a povstalecké pluky se musely stáhnout do kasáren, kde se staly terčem ostřelování.

„Vojáci byli brzy zezadu napadeni socialisty a komunisty, kteří přicházeli na pomoc. Když potom vyjednávali s dělníky a slyšeli, že povstání je namířeno proti republice, byli tak popuzeni, že na místě povraždili všechny vyšší důstojníky, kterých se mohli zmocnit, a jejich mrtvoly položili na barikády,“ přečetli si tehdy českoslovenští čtenáři v reportáži magazínu Pestrý svět.

Do zbraně se ochotně hlásily i stovky cizinců, kteří do Barcelony dorazili na Lidovou olympiádu plánovanou jako protest proti Hitlerovým hrám v Berlíně. Do její organizace se zapojila i Marina Ginestá, které tehdy bylo sedmnáct. Narodila se ve francouzském Toulouse, oba její rodiče se živili jako krejčí a protože se angažovali v odborovém hnutí, Marina se angažovala u mladých komunistů.

Když republikánské bojůvky v Barceloně zadusily pokus o puč, ovládlo město revoluční nadšení. Noví vládci města zakázali spropitné i tradiční oslovování „seňore“, kostely vyrabovali a mumie jeptišek vystavili na ulicích. „Katalánsko ovládali anarchisté a revoluce byla v plném proudu... Poprvé jsem se ocitl ve městě, kde byla dělnická třída pevně v sedle ... na každé zdi byly načmárané srp a kladivo, na každém obchodě a kavárně bylo napsáno, že byly kolektivizovány,“ píše ve své reportážní knize George Orwell.

Ginestá se zapojila do práce tiskového odboru Jednotné socialistické strany Katalánska, která si utvořila sídlo v hotelu Colón. Dnes na stejném místě najdete prodejnu Apple, tehdy však na fasádě hotelu visely obří portréty Lenina a Stalina. „Dorazil socialismus a všichni zákazníci odjeli. Zavládla euforie. Usadili jsme se v Hotelu Colón, žili jsme si jako buržoazie a jedli vybraná jídla,“ vzpomínala o mnoho let později.

Stala se osobní překladatelkou Michaila Kolcova, hlavního sovětského zpravodaje ze Španělska, který údajně měl přímou telefonní linku do Kremlu. Nedopadlo to s ním dobře, o dva roky později se stal obětí stalinistických čistek a byl popraven. Jejím milencem byl zase Ramón Mercader, který později v Mexiku cepínem rozsekal Lva Trockého.

Fotku Mariny na střeše hotelu pořídil 21. července 1936 Hans Gutmann, rodák z Kolína nad Rýnem, který si po příjezdu do Španělska změnil jméno na Juan Guzmán a v následujících letech mapoval boje interbrigadistů. Jak píše list El País, Marině se inspirací pro výraz vzdorující revolucionářky staly filmy s Gretou Garbo a Gary Cooperem.

Je to naaranžovaný snímek. Marina se do bojů v ulicích nezapojila a pušku si přes rameno hodila jen pro účely fotografování. „Bylo mi sedmnáct a nemohla jsem bojovat,“ připustila po letech. Fotka však měla oporu v realitě, v horkých červencových dnech roku 1936 se zbraně chopila řada katalánských žen, které se staly vyhledávaným objektem zahraničních reportérů.

„V milicích sloužily i ženy, i když jich nebylo mnoho. V prvních bitvách samozřejmě bojovaly po boku mužů. Zdá se, že v době revoluce je to přirozené,“ popisuje George Orwell.

Proletářská idyla v Barceloně dlouho nevydržela. Jednotu republikánské fronty narušily ideologické spory mezi komunisty, socialisty, anarchisty a katalánskými nacionalisty, které v květnu 1937 přerostly v bratrovražedné boje v ulicích. Naopak pučisté kolem generála Franka udrželi disciplínu a o dva roky později vítězně vstoupili do města.

Ginestà stejně jako tisíce soudruhů a soudružek odešla na sever do Francie, po jejím pádu utekla před Hitlerem za oceán. Ani tam však nedošla pokoje: z Dominikánské republiky prchla před režimem diktátora Rafaela Trujilla do Venezuely, odkud se v padesátých letech vrátila zase do Evropy.

„Pamatujte si: Mladí lidé jako my šli kdysi do boje“. Portrét Mariny Ginesty na triku stoupence katalánské nezávislosti (27. října 2017)

Její fotky léta ležely nepovšimnuty v archivech, kde si jich až v roce 2002 všiml zaměstnanec španělské agentury EFE a rozhodl se mladou revolucionářku vypátrat. Podařilo se mu ji identifikovat díky Kolcovovým vzpomínkám na občanskou válku a Marinu Ginestu tak na sklonku jejího života v Paříži vyzpovídala španělská veřejnoprávní televize TVE. Zemřela před deseti lety v požehnaném věku čtyřiadevadesáti let.

Její fotka se v průběhu let stala ikonou levicových idealistů i antifašistických demonstrací pořádaných pod starým heslem španělských republikánů „No pasarán!“. Vždyť co jiného ztělesňuje tragickou romantiku španělské občanské války než uhrančivé oči sedmnáctileté revolucionářky s flintou přes rameno...

„Některé snímky se díky přízni osudu stanou ikonami už ve chvíli, kdy je vytáhnete z vývojky. Jedním z nich je i fotka této dívky. Je to skvělý symbol eposu proletářské revoluce a nadějí lidu, který se chopil zbraně,“ napsal v jejím nekrologu deník El País.