Když vyhraje volby, odvolá vládu. Bašta bude volby sledovat z pražského hotelu

„Pojďme z těchto voleb udělat hlasování o tom, jakým směrem se bude v následujících letech ubírat naše země. Jinou totiž nemáme,“ napsal v sobotu kandidát SPD Jaroslav Bašta na svůj Facebook. Příspěvek doplnil videem, ve kterém hází lístek do volební urny v Praze.

V pátek s ostatními kandidáty debatoval v Českém rozhlase, kde se, jako i v ostatních předvolebních diskuzích, vymezil proti vládní politice kabinetu Petra Fialy. Zopakoval, že při zvolení prezidentem by odvolal vládu, což mnozí právní experti považují za protiústavní.

„Politika naší vlády je cesta do pekel, opozice musí být jasně definovaná. Fiala se premiérem stát neměl. V případě zvolení bych vládu odvolal. Zbylých osm kandidátů je stejné zboží jen v osmi různých obalech,“ uvedl bývalý disident Bašta v rozhovoru pro MF DNES. V druhém kole, pokud by nepostoupil, by nepodpořil nikoho z kandidátů.

„Vážení spoluobčané, běžte k volbám, protože jsou to možná poslední svobodné volby,“ řekl ve čtvrteční debatě na stanici Nova Bašta. Volby totiž podle něj ohrožuje zavedení korespondenční volby.

Bašta je kandidátem, který mimo hlavní trojici favoritů, Andreje Babiše, Danuši Nerudovou a Petra Pavla, z osmičky aktuálních účastníků volby investoval nejvíce do své propagace. Na transparentní účet mu přišlo asi 13,4 milionu korun, většinu peněz poslalo hnutí SPD.

Zároveň Bašta na svém webu zveřejnil seznam desítek dárců, kteří mu bezplatně pomohli třeba při roznosu letáků, poskytli vozík pro umístění volebního billboardu nebo vypomohli s příspěvky na sociálních sítích.