Nabízím vzdělání i zkušenosti, tvrdí „matador“ prezidentských voleb Fischer

Pražané znají Oettingenovský palác hlavně díky tomu, že jeho přízemím projíždí tramvaje a auta mezi Malostranským náměstím a Klárovem.

V minulosti se tu psaly české dějiny, od 16. století tu sídlil rod Lobkowiczů, tedy i slavná kněžna Polyxena, na konci 19. století se palác stal sídlem jednoho z nejstarších pražských gymnázií - Malostranského.

Teď kanceláře prvního patra využívá Fischerův štáb. Pavel Fischer není ve volbě žádným nováčkem, stejně jako další z kandidátů Marek Hilšer. Fischer před pěti lety všechny překvapil, když obsadil třetí místo se 10,23 procenty hlasů, ve druhém kole pak aktivně podpořil Jiřího Drahoše.

Byl také prvním, kdo už tehdy mluvil o tom, že zvažuje za pět let kandidovat znovu. Úspěch z 1. kola o několik měsíců později přetavil i do úspěchu v senátních volbách v jednom z pražských obvodů. A pak se stal předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a podílel se řešení Vrbětické kauzy a patřil i mezi kritiky prezidenta Miloše Zemana.

Ani letos nepatří mezi favority. V průzkumech se pohyboval na čtvrtém místě, zhruba deset procent za trojicí hlavních favoritů. Jeho kandidaturu podpořilo pět desítek poslanců a senátorů, mezi nimi třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil. Je jedním ze tři kandidátů, které doporučilo hnutí SPOLU.

Odmítá hlasy, že svou prezidentskou kandidaturou se chce jen zviditelnit a získat body pro obhajobu mandátu senátora, který bude hájit příští rok. „Kandiduji na prezidenta, to mě teď zajímá. Motivuje mě vědomí, že mám co nabídnout. Mám za sebou zkušenost, vzdělání, dělám agendy, na které bych jako prezident mohl plynule navázat,“ vysvětluje Fischer důvod své kandidatury.

„Máme prezidenta, který je na střídačce, odešel do šatny. Prezident přitom může se svojí autoritou věci měnit mimořádně rychle,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Také odmítá, že by jen kandidoval proti Babišovi. „Když se podíváte na historii mé kandidatury, mluvil jsem o ní poprvé už v roce 2018. Když jsem ji loni oficiálně vyhlašoval, bylo to v době, kdy ještě Andrej Babiš oficiálně nepotvrdil, že bude kandidovat. Čili to není kandidatura proti Babišovi, nebo že by mě to napadlo na poslední chvíli,“ dodal.

Ve volbách před pěti lety Fischera volila řada současných kandidátů. Generál Petr Pavel spolu s ekonomkou Danuší Nerudovou to potvrdili v předvolební debatě. Fischer jim poděkoval a vzkázal jim, aby „srdcem“ volili znovu. „Pokud se nedostanu do druhého kola, podpořím toho, kdo bude kandidovat proti Babišovi,“ slibuje.