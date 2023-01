Politolog: Pavlovi pomohla vysoká účast, Babišovi fenomén skrytého voliče

Co na volební výsledky říkáte, jsou překvapivé?

Zdá se, že paní Danuše Nerudová si ublížila víc, než jsme všichni čekali. Ještě se budou dopočítávat pražské obvody, kde by si mohla zlepšit bilanci, je ale už vlastně jisté, že do druhého kola nepostoupí.

Proč se to podle vás stalo?

Udělala dvě chyby. Pozdě, špatně a nevěrohodně vysvětlila své problémy na Mendelově univerzitě. Chyba byla obecně v komunikaci i v tom, že si měla trochu „nasypat popel na hlavu“. Ještě větší problém ale je, že do veřejného prostoru vstoupila fatálně nepřipravená. Asi nejhorší bylo její mediální vyjádření, že jejím největším handicapem je mládí a krása. Když tohle řekne uchazeč o prezidentský úřad, ve kterém by měly rozhodovat jiné kvality, lidé zjistí, že se jedná spíše o marketingový produkt, který nemá vlastní názor. Kampaň vsadila na své ženství, když ale došlo na konfrontaci, ukázalo se, že nemá kapacity na to být hlavou státu.