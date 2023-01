Ať volí srdcem i letos, děkoval Fischer Pavlovi a Nerudové, že mu dali hlas

Během první letošní předvolební debaty, které se zúčastnil generál Petr Pavel, ekonomka Danuše Nerudová, šéf odborářů Josef Středula a senátor Pavel Fischer, se diskutovalo také o minulých prezidentských volbách, které se uskutečnily v roce 2018.

Pavel přiznal, že mezi jeho favority patřil senátor Fischer, kterému také v prvním kole voleb hodil svůj hlas. V druhém kole posléze podpořil politika Jiřího Drahoše. „V prvním kole Pavel Fischer a ve druhém kole profesor Drahoš. A taky jsem spokojen nebyl, protože to nedopadlo,“ řekl v debatě generál Pavel.

Moderátorka na jeho slova tak navázala s tím, že Pavel vlastně kandiduje proti svému idolu. „V prvním kole jsem ho považoval za velice slibného kandidáta,“ odvětil generál.

Fischer se ovšem netěšil přízni jen u Pavla. V prvním kole ho podpořila také nynější kandidátka Nerudová. „Ano, také jsem volila Pavla Fischera,“ řekla se se smíchem ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Fischer za jejich podporu poděkoval v debatě i na Twitteru, kde napsal, že „věří, že budou volit srdcem i letos“.

Volba srdcem

Pavel a Nerudová se během debaty také shodli na to, že by jim nikdo neměl uhýbat v jejich prospěch. Nerudová navíc poznamenala, že lidé jsou v situaci, kdy v první volbě každý může volit srdcem. Podle ní by měl skončit výběr menšího zla.

Proti možnosti ústupu z voleb se ohradil i senátor Fischer. Ten mimo jiné poukázal i na to, že kolem třetiny účastníků průzkumů nejsou ještě rozhodnutí, koho budou volit. Podle jeho slov tak mají šanci i ti papírově slabší. „Někteří občané nejsou rozhodnuti a my jim dáváme nějaký předvýběr,“ kritizoval výsledky průzkumů.

V nejnovějším šetření volebních preferencí agentury Median z konce loňského roku si Petr Pavel stojí se ziskem 28,71 procenta na první příčce. Oproti výsledku stejné agentury z počátku prosince si vedení drží. S odstupem přesně dvou desetin procenta v posledním průzkumu Medianu následuje bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Třetí příčku dle výsledků šetření zaujímá kandidátka Danuše Nerudová se ziskem 25,12 procenta.