Nikdo nemá odstupovat v něčí prospěch, shodli se Pavel, Nerudová i Fischer

Petr Pavel i Danuše Nerudová se shodli, že jim nikdo uhýbat nemá. Nerudová poznamenala, že lidé jsou v situaci, kdy v první volbě každý může volit srdcem. Podle ní by měl skončit výběr menšího zla. I Pavel zdůraznil, že by všichni měli dostat stejnou šanci.

Senátor Pavel Fischer, kterému průzkumy přiznávají málo šancí na postup do druhého kola, se proti této možnosti také ohradil. Snížil význam tří hlavních favoritů, tedy kromě Pavla a Nerudové i expremiéra Andreje Babiše, který se předvolební diskuze nezúčastnil.

A to tím, že poukázal na to, že kolem třetiny účastníků průzkumů nejsou ještě rozhodnutí, koho budou volit, takže šanci pořád mají i ti papírově slabší. „Někteří občané nejsou rozhodnuti a my jim dáváme nějaký předvýběr,“ kritizoval výsledky průzkumů.

Univerzita není armáda, opáčila Nerudová

Během debaty se Danuše Nerudová opět vyjadřovala k problémům, které nastaly za jejího působení na Mendelově univerzitě. Petr Pavel na to uvedl, že se Danuše Nerudová na počátku zřekla odpovědnosti.

„Já si vzpomněl na dobu, kdy jsem byl v čele armády a když došlo k problému, tak jsem cítil sdílenou odpovědnost a hlásil sem se k tomu,“ uvedl. „Pokud bych to nedělal, ztratil bych důvěryhodnost u svých podřízených, ale také u lidí, kteří armádě vyslovují důvěru. Já bych očekával sebereflexi,“ dodal ostřeji.

„Univerzita není armáda. V armádě se velí, tak to na univerzitě nefunguje,“ bránila se Nerudová. Podle ní má univerzita jasný řád. Právo a zodpovědnost za daný problém měl děkan. „Všechny věci, které chcete měnit, musíte do místního senátu a musíte najít konsenzus,“ reagovala.

Moderátorka mimo jiné vyzvala kandidáty, aby zhodnotili vládu Miloše Zemana jedním slovem. Všechna slovní shrnutí vedla k tomu, že vlády Miloše Zemana stačilo. „Už toho bylo dost“, reagoval například Josef Středula na rozloučení prezidenta Miloše Zemana.

Nikdo z diskutujících navíc nevolil v minulosti Miloše Zemana. Většina volila v prvním kole volby v roce 2018 právě Pavla Fischera.

Pavel se přiznal k nejvíce hříchům

V debatě zazněly i osobnější otázky. Pavel se přiznal, že chodil za školu a jako dítě ukradl v obchodě notes. K drobné krádeži – ventilku jízdního kola – se přiznal i Fischer.

Oba také přiznali pokuty za parkování, Pavel překročil rychlost na motorce a přišel i o řidičák na tři měsíce za jízdu pod vlivem alkoholu. Jízdu po vypití skleničky přiznal i Fischer.

Občasné lhaní v dětství přiznala i Nerudová. Šéf odborářů Josef Středula, který byl jedním z pěti pozvaných do pořadu, vyšel z dotazů jako nejčistší. Dokonce nepoužil ani sprosté slovo na účet současné hlavy státu Miloše Zemana. Ostatní vulgarismy s chutí přiznali.

Na otázce, zda by měl Miloš Zeman dostat trvalé státní vyznamenání, se na záporné odpovědi shodli všichni.

Andrej Babiš se debaty nezúčastnil, tak jako vynechal podobné příležitosti i loni. Média podle jeho názoru chtějí dělat z prezidentské volby show, což si prezidentský úřad nezaslouží, zdůvodnil.