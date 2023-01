Exkluzivní průzkum: Každý třetí váhá, komu dá v prezidentských volbách hlas

A letos toto nepsané pravidlo bude platit možná více než v předešlých volbách. Je totiž koho přesvědčovat – komu odevzdá svůj hlas, ještě neví více než třetina voličů. A to vše za situace, kdy těsnější rozestupy mezi kandidáty na předních místech by snad už být ani nemohly. První a druhé místo dělí pouhé dvě desetiny procenta. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median pro MF DNES.