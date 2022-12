Že je přímá volba prezidenta chyba? Naopak ji podporuje drtivá většina Čechů

Polovina dotázaných v průzkumu neměla k přímé volbě žádné výhrady. Dalších 32 procent Čechů pak uvedlo, že se k tomuto systému spíše kloní. Naopak 6 procent veřejnosti přímou volbu určitě odmítá, spíše proti je 12 procent lidí.

Podobnou strukturu mají i odpovědi v jednotlivých věkových skupinách s výjimkou lidí mezi 18 až 29 lety. Mezi těmito nejmladšími voliči je podpora přímé volby trochu slabší. Jednoznačně ji podporuje 42 procent dotázaných, dalších 36 procent je spíše pro.

Pokud jde o vzdělání, největší podporu má aktuální způsob výběru hlavy státu mezi lidmi se základním a středoškolským vzděláním bez maturity. Bez výhrad je pro přímou volbu 56 procent z nich. V případě středoškolsky vzdělaných s maturitou je to 48 procent. Z vysokoškolsky vzdělaných lidí pak přímou volbu prezidenta bezvýhradně podporuje zhruba 20 procent lidí, naopak více než 25 procent ji odmítá.

Kritika politologů

Podle politologa Stanislava Balíka z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) je ale tento způsob výběru hlavy státu největší politickou systémovou chybu, která se v Česku od roku 1989 udála. Dvoukolový způsob volby podle něj vede k další polarizaci společnosti.

„Jako politologové a ústavní právníci jsme před tímto varovali, ovšem marně. Teď sklízíme trpké plody,“ míní Balík.

Podle něj se prezidentská volby v Česku vymkla stranické logice a získala vlastní dynamiku. „Kandidáti se profilují bez ohledu na stranická rozhodnutí v relativně dlouhém období, což vidíme například na kandidatuře Petra Pavla,“ upozorňuje Balík.

Přímou volbou se v Česku prezident poprvé volil v roce 2013. Miloš Zeman tehdy ve druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. O pět let později porazil Zeman v druhém kole i Jiřího Drahoše.

První kolo nadcházejících prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku. Podle posledního volebního modelu, který v tomto týdnu zveřejnila agentura Median, by se do druhého kola nedostal bývalý premiér Andrej Babiš s 24,5 procenta hlasů. První kolo by s 28 procenty vyhrál Petr Pavel, druhá se umístila Danuše Nerudová s 27,5 procenty preferencí.

Rozestupy mezi trojicí kandidátů s největší podporou jsou ale těsné. Podle jiného nedávného průzkumu agentury STEM by naopak Andrej Babiš první kolo vyhrál s výsledkem 30,1 procenta hlasů. Druhá by byla ekonomka Danuše Nerudová s 26,5 procenta a do druhého kola by nepostoupil generál Petr Pavel s 23 procenty.