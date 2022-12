Babiš vždy prohraje, tvrdí nový model. O vítězství se přetahují Pavel s Nerudovou

„Trojice kandidátů má velmi podobný výsledek s rozdílem na úrovni statistické chyby,“ popsal ředitel společnosti Přemysl Čech.

Ostatní kandidáti jsou za prvními třemi daleko za nimi. Následuje Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Jaroslav Bašta s výsledky mezi 5,5, a 3,5 procenty.

V případě druhého kola, kde by proti sobě stanuli Babiš a Pavel, vyhrál by Pavel se 63 procenty. Duel Babiš a Nerudová by dopadl 64 procent pro Nerudovou a 36 procent pro Babiše. Kdyby Pavel stanul proti Nerudové, jednalo by se o 46 procent pro Pavla a 54 procent pro Nerudovou.

„Křivka Babiše kolísá, má větší statistickou chybu. Nerudová zažila strmý vzestup, teď to začalo klesat. Pavel v posledních měsících trvale mírně stoupá, což se ukázalo v současném mírném vítězství nad ostatními kandidáty,“ podotkl Čech.

Zmínil také otázku, zda by kandidáti s nízkými preferencemi měli či neměli odstoupit. „V druhém kole je určitě otázka, jak se rozhodnou voliči těch, kteří se tam nedostanou,“ popsal.

Voliči a voličky Fischera a Hilšera by podle průzkumu nejčastěji podpořili Nerudovou, příznivci Josefa Středuly a Jaroslava Bašty pak Babiše.

Nerudová získala poměrně stabilní pozici

„Zejména u prvních tří vidíme relativně stabilní výsledek u Babiše, pozvolné stoupání u Petra Pavla a prudký nárůst u Nerudové,“ popsal Ivan Cuker. Ještě v září nebo v říjnu by podle něj bylo předčasné predikovat výsledky Danuše Nerudové. „Je to druhý měsíc po sobě, takže se jedná o poměrně stabilní pozici, ze které bude útočit na postup do druhého kola.“

Median také zkoumal, jak by vypadalo druhé kolo. Deset až sedmnáct procent lidí uvádí, že by k volbám nešlo. Zatím nerozhodnutých voličů je jen deset procent. Respondentů, kteří jsou si jistí jak účastí, tak koho budou volit, je polovina, tedy 50,5 procenta lidí. Třetina oslovených pak k volbám určitě půjde, ale stále váhá, pro koho se rozhodne.

Nejsilnější volební jádro má Babiš (17,5 procenta), mírně se však zmenšilo, takže je podobné jako u těsně následujícího Petra Pavla (16 procent) a Nerudové (15 procent).

Průzkum je založený na tisíci respondentech a respondentkách starších osmnácti let. Sbírání dat proběhlo mezi 8. a 19. prosincem.

Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News by první kolo volby hlavy státu vyhrál Andrej Babiš s výsledkem 30,1 procenta hlasů. Druhá by byla ekonomka Danuše Nerudová s 26,5 procenta a třetí generál Petr Pavel s 23 procenty. Ve druhém kole by však šéfa hnutí ANO porazili oba zbývající kandidáti. Nerudová poměrem hlasů 57 ku 43 a Pavel s výsledkem 53 ku 47 procentům hlasů.

Naproti tomu podle posledního volebního modelu agentury Median zveřejněného 9. prosince vedla Nerudová s 28 procenty, druhý byl Babiš s 26,5 procenta a třetí Pavel s 23,5 procenta.

Podle volebního modelu Data Collect a Kantar by volby těsně vyhrála Nerudová s 27 procenty hlasů. Babiš a Pavel by shodně získali jen o půl procenta méně.