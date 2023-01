Cestu na Hrad bude Zima sledovat ze zámku. První den voleb čelil útoku hackerů

„Co si dám dneska večer? Dneska večer jdu ke Kalichu a dám si kachnu,“ oznámil Zima v závěrečných sekundách svého posledního vystoupení v televizi, kde se snažil oslovit poslední nerozhodnuté voliče. V CNN Prima NEWS mimo jiné promluvil také o svých fotbalových preferencích či počtu pohlaví.

Zatímco na to první odpověděl, že je fanouškem Slavie, na otázku týkající se počtu pohlaví odpověděl, že uznává dvě biologická, genderově je to ale každého věc. „Jestli se někdo bude milovat s kytičkou nebo bramborou, to je jeho věc,“ odpověděl bývalý rektor Univerzity Karlovy.

Univerzitu vedl Zima osm let z pozice rektora, předtím působil jako děkan na 1. lékařské fakultě. Je mimo jiné šéfem lékařského konzilia prezidenta Miloše Zemana, kterého by rád nahradil na Pražském hradě. Sčítání hlasů a výsledky voleb proto bude sledovat z Letenského zámečku.

„Ano, dorazím do štábu asi okolo půl třetí. Vyjádření pak poskytnu mezi půl šestou až půl sedmou,“ sdělil v pátek odpoledne iDNES.cz.

Kromě příjemných záležitostí jako poslední televizní vystoupení či hlasování v prezidentských volbách se musel se svým týmem potýkat i s méně příjemnými události. Stejně jako jeho sok Petr Pavel i Zima byl pod útokem hackerů, kteří vyřadili z provozu jeho webové stránky. „Podobná situace nastala již ve středu, nyní se však jedná o větší útok. Na zprovoznění webu se pracuje,“ sdělil spolupracovník Zimy Karel Křivan.

Oba weby byly pod takzvaným DDoS útokem, jehož cílem je weby znefunkčnit a znepřístupnit ostatním uživatelům; může k tomu dojít zahlcením obrovským množstvím požadavků či využitím nějaké chyby, která sice útočníkovi neumožní službu ovládnout, ale umožní ji vyřadit z provozu.

V minulosti mimo jiné lékař se specializací na biochemii zmínil, že by vláda měla dělat víc pro lidi ohrožené zdražováním i za cenu vyššího schodku státního rozpočtu. „Nebál bych se ani otevřít téma snížení DPH na základní potraviny, energie a pohonné hmoty. Stát by si tím sice snížil příjem, ale lidem by umožnil důstojně žít.“