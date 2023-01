Na výsledky voleb se připravuje senátor Hilšer, předtím kritizoval debaty

„Vážení přátelé, čeká nás prezidentská volba. Volba je vaše věc a hlas pro dobrou věc nikdy nepropadne,“ říká ve svém posledním několikasekundovém předvolebním videu Hilšer.

Při debatě uvedl: „Ať se koukám nalevo, napravo, a hledám usilovně, nevidím tady tři kandidáty. Ptám se na to, proč tomu tak není. Myslím, že je to vlastně záměr. Je to neférové především vůči voličům, kteří mají právo na to, aby jejich kandidáti vystupovali za rovných a spravedlivých podmínek,“ prohlásil v úvodním slovu senátor.

„Prezident této země musí umět hrát férovou hru. Musím proto tuto debatu opustit. Už kvůli tomu, aby se takovéto věci neopakovaly. Není to neúcta, ale je třeba bojovat,“ dodal a odešel od svého pultíku ve studiu sotva 10 minut po začátku debaty. Na něm zanechal svoji fotografii, aby podtrhl své tvrzení, že nefavorizovaní kandidáti mají sloužit pouze jako pozadí „hlavního souboje“.

Hilšer mezi své programové priority řadí boj s chudobou, zejména proti exekucím, prosazuje moderní energetiku, například komunitní obnovitelné zdroje, a dostupné bydlení. Sám sebe označuje za nezávislého, demokratického kandidáta.

Ve 14:00 se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat odevzdané hlasy pro některého z osmi kandidátů.

Kromě Hilšera jsou jimi předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, bývalí rektoři Danuše Nerudová a Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a podnikatel Karel Diviš. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.