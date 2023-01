Koho zvolí ve 2. kole? Hilšer spíš generála, Fischer ještě neví, Bašta už ano

Pokud by do druhého kola prezidentských voleb postoupil generál Petr Pavel a ekonomka Danuše Nerudová, senátor a nynější kandidát Marel Hilšer by zřejmě věnoval svůj hlas Petru Pavlovi, a to i přes výhrady k jeho komunistické minulosti. Hilšer ovšem dodává, že „doufá a věří, že se nebude muset takto rozhodovat,“ uvedl pro server Novinky.cz.

Senátor má ovšem jasno v tom, že by zajisté nepodpořil Andreje Babiše. „To je oligarcha, který je v obrovském střetu zájmů. Víme, že je dnes nejen trestně stíhaný, ale že už je i obžalovaný. To není nic, co by prezidentské roli prospívalo,“ dodal Hilšer.

Výhrady má ale i ke kandidátce Danuši Nerudové, u které je podle jeho slov velmi problematické její působení na Mendelově univerzitě, kde se mělo manipulovat s doktorskými tituly. Ty měly být udělovány za splnění nestandardních podmínek. Podle Hilšera bychom totiž měli po zvolení pachuť v ústech z toho, že „máme prezidenta nebo prezidentku, kteří jsou spojeni s problematickými věcmi.“

Hlas proti Babišovi

Redakce iDNES.cz zjišťovala i postoj senátora Pavla Fischera, který zaujímá v průzkumech obvykle místa za již zmíněnou trojicí. Podle jeho mluvčí Márie Pfeiferové ovšem Fischer zatím ještě není rozhodnutý. „Pokud se ale proti Babišovi dostane do druhého kola jakýkoliv kandidát, tak ho podpoří,“ upřesnila ve čtvrtek Pfeiferová.

V prezidentské volbě v roce 2018 mu v prvním kole voleb vyjádřil podporu Pavel, který to otevřeně přiznal v pondělní prezidentské debatě. Záhy se k němu přidala i Nerudová, pro kterou byl Fischer taktéž nadějným favoritem. Senátor jim za jejich podporu poděkoval v debatě i na Twitteru, kde napsal, že „věří, že budou volit srdcem i letos“.

Komunistický šrám

Šéf odborářů a kandidát na prezidenta Josef Středula již dříve konkrétní jméno neuvedl. Zmínil ovšem kritérium, které by musel jeho favorit splnit, a tím je nekomunistická minulost. Středula totiž na rovinu uvedl, že „bude ve sporu s kýmkoliv, kdo má ve své historii komunistický šrám.“

„V roce 1989 jsme stáli na náměstích a z firem jsme vyhazovali komunisty. Kdyby mi někdo řekl, že budou kandidovat příslušníci StB nebo aktivní členové komunistické strany na prezidenta, vysmál bych se mu. Musíme se tohoto balastu totálně zbavit,“ řekl Středula s odkazem na minulost Andreje Babiše a Petra Pavla.

Nepodpořím nikoho

Naopak kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta zaujal radikální stanovisko a má jasno už nyní. Pakliže se nedostane do druhého kola, tak svým hlasem nepodpoří ani jednoho kandidáta. Na otázku, zda by však šel ve druhém kole k volbám, odpověděl, že by „šel, ale hodil bych tam prázdný lístek. A to bych také doporučil i ostatním,“ uvedl dříve v rozhovoru pro iDNES.cz.

Podle jeho slov by stejný přístup doporučil i ostatním voličům a je rozhodnut, že jim žádné doporučení dávat nebude. „Jsem přesvědčen, že zbylých osm kandidátů je v podstatě stejné zboží jen v osmi různých obalech. A za druhé, pokud by v souboji mezi lidem a médii měla vyhrát média, tak by se do druhého kola dostali lidé, které bych podpořit v žádném případě nemohl,“ dodal Bašta s odkazem na jeho předchozí vyjádření, že volby rozhodují skuteční voliči, nikoliv agentury veřejného mínění a média.

Redakce iDNES.cz oslovila se stejným dotazem i expremiéra Andreje Babiše. Petr Pavel se v médiích nechal slyšet, že by měl s Nerudovou problém, pak upřesnil, že by ji proti Babišovi podpořil. Sama Nerudová ve stejné době potvrdila, že by také Pavla podpořila proti Babišovi.

V nejnovějším šetření volebních preferencí agentury Median pro MF DNES z konce loňského roku si Petr Pavel stojí se ziskem 28,71 procenta na první příčce. Oproti výsledku stejné agentury z počátku prosince si vedení drží. S odstupem přesně dvou desetin procenta v posledním průzkumu Medianu následuje bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Třetí příčku dle výsledků šetření zaujímá kandidátka Danuše Nerudová se ziskem 25,12 procenta.