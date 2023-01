V první televizní debatě se utká jen šestice prezidentských kandidátů

První televizní superdebatu s prezidentskými kandidáty odstartují ve 20:15 na CNN Prima NEWS a Primě moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň. Šestice kandidátů bude čelit nejen sobě navzájem, ale také hledišti s publikem.

Diváci mohou během debaty hlasovat pro kandidáta, který podle nich podal nejpřesvědčivější výkon, pomocí QR kódů na obrazovkách a SMS zpráv.

Kandidáty rozdělila televize podle preferencí z aktuálních předvolebních průzkumů do dvou debat. Týden a půl před prvním kolem prezidentských voleb se tak mezi sebou utkají ti kandidáti, kteří výrazně zaostávají za trojicí favoritů Petrem Pavlem, Danuší Nerudovou a Andrejem Babišem, kteří si drží preference okolo 25 procent hlasů.

Podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median pro MF DNES by za „velkou trojkou“ skončili senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer. Ovšem s výrazným odstupem. Oba by získali lehce přes čtyři procenta hlasů. Ještě hůře jsou na tom Jaroslav Bašta, Josef Středula či bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který by nezískal ani celé jedno procento.

Do druhého kola prezidentské volby má šestice kandidátů podle aktuálních průzkumů daleko. Nicméně třetina voličů však podle průzkumu ještě není rozhodnutá, komu dá svůj hlas, a rozhodnout mohou právě televizní debaty.