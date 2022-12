Univerzita za Nerudové porušovala prakticky vše, co mohla, ukázala kontrola

Podle dvanáctistránkového dokumentu Národního akreditačního úřadu (NAÚ) škola postupovala v několika případech nezákonně a porušovala také vlastní předpisy. Velká část pochybení se stala v době, kdy byla rektorkou univerzity současná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, píše Deník N.

„Pověřené osoby konstatují, že na kontrolované Mendelově univerzitě v Brně zjistily při uskutečňování akreditovaných činností nedostatky, včetně závažných nedostatků týkajících se dodržování zákona o vysokých školách, nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a vnitřních předpisů MENDELU,“ cituje deník závěry zprávy NAÚ.

Škola obdržela závěry úřadu 24. října, proti kontrole podala námitky. „O výsledcích kontroly, respektive vyřízení námitek budu jako předseda Rady Národního akreditačního úřadu informovat členy na pravidelném zasedání dne 19. ledna 2023,“ odpověděl předseda NAÚ Robert Plaga, který letos v dubnu nařídil zahájení kontroly.

Nejvíce problémů se týkalo provozně ekonomické fakulty, se kterou je nyní spjata kauza rychlotitulů, kvůli níž začátkem prosince rezignoval děkan Pavel Žufan. Za dob rektorky Danuše Nerudové měli studenti univerzity v několika případech nezvykle rychle získat doktorský titul Ph.D. Nerudová obvinění odmítá, závěr těchto kontrol se veřejnost do prvního kola prezidentských voleb nedozví.

Ztráta akreditace

Univerzitu Nerudová jako rektorka řídila od února 2018 do konce ledna letošního roku. Dle předchozích závěrů kontrolorů neměla ani dodatečně nastavená opatření proti podvodům a plagiátorství.

Akreditační úřad proto už v květnu rozhodl, že brněnské univerzitě u doktorských oborů ekonomického zaměření odebere takzvaný institucionální akreditaci. To by mělo znamenat, že škola si nové studijní programy s tímto zaměřením už nebude moci schvalovat sama, ale musela by o to vždy žádat úřad.

Dané rozhodnutí akreditačního úřadu je ale i po pěti měsících nepravomocné. Brněnská vysoká škola se totiž odvolala. Na základě srpnového verdiktu přezkumné komise byl poté případ vrácen Plagově Radě Národního akreditačního úřadu k novému projednání, které se zatím neuskutečnilo.