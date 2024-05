Žádná pomoc spoluhráčů. Pastrňák dospěl ve vůdce a rozhoduje sám

Právě český útočník je nyní tím, od koho fanoušci Bruins očekávají, že se v nejdůležitějších momentech vyšponuje k nejlepšímu možnému výkonu a pomůže z bryndy. Do ní teď tým stejně jako před rokem sklouzával. Loni vedl v prvním kole nad Floridou už 3:1 na zápasy, náskok ale ztratil a z play off vypadl.

Český útočník David Pastrňák překonává Ilju Samsonova.

A scénář se málem opakoval. Tentokrát však Bruins sedmý duel zvládli, velkou měrou díky Pastrňákovi. Český šikula v prodloužení vlétl to útočného pásma a byl první u odraženého puku od zadního mantinelu. Rychlou kličkou pak poslal Boston do druhého kola proti Floridě a fanoušky v TD Garden do stavu absolutního nadšení.

„Byl velmi dynamický. Myslím, že držel nejčastěji puk, vytvářel střelecké příležitosti. Zároveň se nenutil do věcí, které se občas stávají talentovaným ofenzivním hráčům,“ chválil ho pak trenér Jim Montgomery. Právě on Pastrňáka po šestém utkání veřejně kritizoval. Říkal, že musí přidat. Jako by tak chtěl naznačit, že už vedle sebe nemá Davida Krejčího nebo Patrice Bergerona, co by na sebe stáhli tíhu okamžiku.

„Kdybych byl na jeho místě, udělal bych to samé. Souhlasil jsem, že musím přidat. Vzal jsem to jako chlap. A stále můžu být lepší,“ myslí si Pastrňák. Ačkoliv se mu v sérii tolik nedařilo, pořád je s pěti body za Bradem Marchandem druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Rodák z Havířova prožívá zásadní změnu. Dřív příznivce spíš pouze bavil – na ledě krásnými kličkami, mimo něj zase módními kreacemi či různými vtípky. V probíhající sezoně ale pochopil, že on je nyní mužem, co musí zvážnět. A v noci ze soboty na neděli se mu povedlo ukončit jedno velké trápení.

Boston totiž nezvládl už tři sedmé mače za sebou. Nejdřív ve finále se St. Louis v roce 2019, v posledních dvou play off také s Carolinou a loni s Floridou. Pastrňák na koučovu kritiku nemohl reagovat lépe. A minimálně protentokrát umlčel i další nespokojence, podle kterých nezvládá vysoké nároky.

Od superhvězd se logicky čeká hodně a ještě víc. Ne že by se snad „Pasta“ v minulosti ve vyřazovacích bojích vypařil, stále střílel spoustu gólů, ale žádný z nich nebyl tak důležitý jako ten poslední.

Boston ho navíc nikdy tolik nepotřeboval, jeho soupiska už není napěchovaná hvězdami odshora až dolů. V základní části nedominoval tak jako loni, kdy vytvořil bodový rekord a byl pravděpodobně největším favoritem na zisk Stanley Cupu. Pastrňák blyštivý pohár zatím nemá, a jestli na něj chce letos pomýšlet, nesmí se ohlížet na výkony spoluhráčů. Pokud má někdo dotáhnout Bruins až na vrchol, je to právě on.

David Pastrňák se raduje z postupové branky do druhého kolo play off.

Stejně by se hodil i Radimu Rulíkovi a celé české reprezentaci na domácím šampionátu, ale ten teď Pastrňák s prominutím vůbec neřeší. Stejně jako Filip Hronek ve Vancouveru, Martin Nečas s Carolinou nebo Tomáš Hertl ve Vegas, který po uzávěrce nastoupil za stavu 3:3 na zápasy do kruciálního sedmého utkání proti Dallasu.

Čeští zástupci budou až do poslední chvíle bojovat o klubový úspěch, národní tým zkrátka musí počkat. Pastrňák už teď patří k bostonským ikonám, přitom mu je stále teprve 27 let. A kdo ví, co ještě dokáže.