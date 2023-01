Výsledky voleb sleduje hnutí ANO na Chodově. Babiš dorazí po čtvrté

Štáb Andreje Babiše se nachází v Restauraci Columna Praha v Centru Pohybové Medicíny Pavla Koláře, na místo nejprve dorazí Alena Schillerová nebo Karel Havlíček. Předseda hnutí ANO by měl přijít po čtvrté hodině odpolední.

Do štábu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše má akreditaci asi 180 novinářů. Kolem jedné hodiny odpoledne z nich seděla v sále Centra Pohybové Medicíny Pavla Koláře zhruba stovka.

Kolem půl druhé hodiny odpolední začal personál restaurace nosit do prostoru pro novináře občerstvení. Zástupci médií si mohou nabídnout pokrmy z teplého i studeného bufetu, několik druhů dezertů a čerstvé ovoce.

Bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš odevzdal v pátek svůj hlas ve volbě hlavy státu v Průhonicích společně s manželkou Monikou a dětmi Vivien a Frederikem.

Považoval by za úspěch, kdyby postoupil do druhého kola, řekl poté. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. Šéf největší opoziční strany o sobě řekl, že je jediný nezávislý kandidát.

Volební účast by podle Babiše mohla být velká. Do urny vhodil lístek se svým jménem a domnívá se, že stejně učinila jeho rodina. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. Kandidaturu například do Senátu nezvažuje.

„Volby jsou velice důležité, protože máme vládní koalici, pět stran, které ovládají Sněmovnu, Senát i vládu. A jsou tady tři provládní kandidáti,“ uvedl.

Na mysli měl Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. „Myslíme si, že na Hradě by měl být někdo jiný, než koho podporuje vláda,“ uvedl.

Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta 30. října v televizi Nova, o den později tak učinil oficiálně na tiskové konferenci. Podepsalo mu ji 56 poslanců hnutí ANO, které vede.

Za nejvážnější uchazeče o prezidentskou funkci jsou označováni Babiš, bývalý představitel české armády a Severoatlantické aliance Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Jejich spolukandidáty jsou poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.