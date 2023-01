V Moravskoslezském kraji dominoval Babiš, kandidát SPD propadl

Na třetím místě skončila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, kterou volilo 12 procent lidí.

Čtvrtý se umístil senátor Pavel Fischer s necelými šesti procenty a až na pátém místě poslanec SPD Jaroslav Bašta s pěti procenty, což se v regionu, kde SPD v posledních letech získává značně více podpory, neočekávalo.

Účast 63,65 procenta voličů je v prezidentských volbách v kraji rekordní. V roce 2013 hlasovalo v prvním kole 56,17 procenta, o pět let později pak 56,57 procenta, tedy o sedm procent méně než letos.

„Jsem rád, že tolik lidí využilo svého volebního práva a dorazilo k volebním urnám,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) a připustil, že účast byla tak vysoká i díky tomu, že kandidoval právě jeho stranický šéf Andrej Babiš. „Nebyla by jinak tak vysoká, myslím, že ten antibabiš, co vidíme roky, se do toho promítl. Jeho kandidatura zvedla hodně lidí,“ zmínil hejtman.

Výsledek v kraji ho nepřekvapil. „Dalo se to očekávat, ostatně těch regionů, kde vyhrál Petr Pavel, byla většina,“ konstatoval s tím, že jediné, co nečekal, bylo tak málo hlasů pro Nerudovou.

Vondrák: Volím Pavla, ale jinak ho nepodpořím

Vondrák potvrdil, že i v druhém kole dá hlas Petru Pavlovi, nikoliv Babišovi. „Nepatřím mezi politiky, kteří mění svůj názor. A po shlédnutí povolební tiskové konference Andreje Babiše jsem se ve volbě utvrdil,“ uvedl a konstatoval, že tím však podpora Babišova protikandidáta končí, odmítl například, že by se účastnil jeho mítinku. „To by už nebylo vhodné. Jen jsem řekl, koho budu volit a proč,“ dodal.

Také ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) už před prvním kolem volby uvedl, že Babišovi svůj hlas nedá. Názor nemění ani před druhým kolem.

„Takový výsledek pro druhé kolo jsem předpokládal. Rozhodne to, jak (oba kandidáti) dokážou mobilizovat svoje voliče v druhém kole. To, že pan Babiš má v Ostravě i v celém kraji významnou podporu, to je jasné, asi nikdo neočekával, že to může být jinak. Já své preference pro druhé kolo neměním. To není nic proti panu Babišovi, on sám ostatně mnohokrát řekl, že prezidentem být nechce a že k tomu nemá předpoklady, a já s tou druhou částí věty souhlasím,“ řekl Macura.