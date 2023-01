Babiš cítí, že mu Bašta může vzít hlasy a zabránit v postupu, míní politolog

V pořadu K věci byla rozebíraná citace, kterou konstatoval expremiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš na brněnském mítinku, na kterém se mimo jiné opřel také do předsedy SPD Tomia Okamury, který Baštu podporuje. „Volba pana Bašty, je volbou pětikoalice. Já nevím, proč to dělá,“ přečetla moderátorka hostu pořadu, politologu Lukáši Jelínkovi.

Následně na něj směřovala otázku, proč Andrej Babiš podle něj „používá výrazy jako je pětikoalice a přisuzuje to spojení opozičního SPD právě s pětikoalicí?“

Podle Jelínka Andrej Babiš „cítí, že mu Jaroslav Bašta může část cenných hlasů vzít.“ „V tuto chvíli tady máme relativně vyrovnané postavení pana Pavla, paní Nerudové a pana Babiše. Když by se pan Bašta snažil, mohl by získat i dvouciferný výsledek, což by klidně mohlo Andreje Babiše z druhého kola vyřadit,“ vysvětluje politolog.

Na druhou stranu podle jeho slov se nesmí zapomínat na to, že Andreji Babišovi pomohlo odstoupení Josefa Středuly, který se vzdal kandidatury v neděli 8. ledna ku prospěchu Danuše Nerudové. I přes to, že Středula jednal s dobrými úmysly, své voliče mohl podle Jelínka akorát tak nasměrovat k Babišovi. „Část jeho elektorátu se určitě k Andreji Babišovi přesune.“

Podceněné riziko

„Jakkoliv jeho kampaň není zajímavá, je velmi šedá a často vystupuje v televizních diskuzích velmi nekoordinovaně, tak to hlavní poselství, že jde tak říkajíc po krku Fialově vládě, tam je. Za druhé se mu podařilo za sebou sešikovat voliče SPD, ale i další protestně naladěné občany, kteří se v předchozích týdnech či měsících shromažďovali i na ulicích a náměstích,“ řekl také Jelínek o Baštovi.

To vše je tedy podle Jelínka skutečně možné riziko, které „na počátku své kampaně Andrej Babiš trochu podcenil,“ uvedl v pořadu K věci politolog.

Spor okolo Babiše a Bašty se mimo jiné probíral už v pořadu 360°, kde byl hostem předseda SPD Tomio Okamura, který svého kandidáta samozřejmě silně propaguje. Podle něj Babiš nemá šanci ve druhém kole vyhrát a navrhuje tak, aby z voleb odstoupil a podpořil tím Baštu.

„Nejlepší by bylo, kdyby Andrej Babiš skutečně odstoupil z voleb a podpořil Baštu. Babiš nemá šanci ve druhém kole. Podle všech průzkumů vychází, že ho nesnáší 70 procent voličů,“ vzkázal předseda SPD.

Následně svou myšlenku rozvinul. „Chci, aby byl zvolen opoziční prezident proti vládě Petra Fialy. Pokud se Bašta dostane do druhého kola s Petrem Pavlem, tak i voliči pětikoalice budou kvůli jeho skvělé minulosti raději volit jeho,“ uvedl ve vysílání CNN Prima NEWS Okamura.