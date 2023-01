Kudy na Hrad? Babiš i Pavel hrají o milion nových hlasů, spočítal šéf STEM

Při předpokládané volební účasti kolem 69 %, jako byla v prvním kole, potřebuje vítěz získat zhruba 2,9 milionu z 5,75 milionu hlasů. Pokud by byla účast nižší, třeba kolem 63 %, tak vítězi stačí zhruba 2,6 milionu z 5,2 milionu voličů.

Výsledek z prvního kola, kde oba získali necelé dva miliony hlasů, tedy musí jeden nebo druhý kandidát vylepšit téměř o milion dalších. „Když odhadem každý dvacátý volič z nějakého důvodu (nemoc, dovolená, nezájem o politiku, demobilizace) znovu volit nepůjde, pořád je to dohromady kolem 3,7 milionu hlasů, které jsou jisté a není důvod se domnívat, že se budou dynamicky přesouvat,“ uvádí šéf STEM.

„Ve hře je tedy 2, respektive 1,5 milionu hlasů. Vítěz tedy ve scénáři s účastí 69 % potřebuje najít přes 1 milion nových hlasů, v demobilizačním 750 tisíc,“ počítá Buchtík.

Podle něj je rozložení získávání nových hlasů v poměru 2:1 ve prospěch generála Pavla. „O tom budou další dva týdny, a proto bude kampaň fakt ostrá,“ napsal Buchtík ve svém příspěvku na Facebooku.

Andrej Babiš by mohl mít jistých 350 až 450 tisíc nových voličů a Petr Pavel necelých 900 tisíc. Oba musí tedy mobilizovat další. Hůř to ale podle šéfa STEM vypadá s šéfem ANO.

Babišovy šance se zvýší, pokud se mu povede přesvědčit některé potenciální voliče Pavla ke změně volby. „Aby vyhrál, muselo by dojít k větší kombinaci událostí - získání více voličů od nepostupujících kandidátů, podpora Okamury, odrazení voličů od Pavla a získání lidí, kteří předtím nevolili. Právě původní nevoliči by mohli být klíčem k jeho úspěchu,“ myslí si šéf STEM.

Petr Pavel to má výrazně snadnější. Musí přesvědčit kolem 100 až 420 tisíc voličů nepostupujících kandidátů nebo 100 tisíc nevoličů z prvního kola.

Aktuální rozložení sil

Jaroslav Bašta dostal čtvrt milionu hlasů. „Z jeho voličů půjde většina volit Andreje Babiše. Ten tím ale nezíská celého čtvrt milionu. Někdo volit znovu nepůjde a i zde se najdou podporovatelé Petra Pavla. Babiš by tak mohl získat od původních voličů Bašty něco mezi 150 a 250 tisíci hlasů,“ vypočítává Buchtík.

Koho budete volit v druhém kole? celkem hlasů: 17961 Petra Pavla 86 %(15370 hlasů) Andreje Babiše 12 %(2141 hlasů) Nikoho 3 %(450 hlasů)

Voliči Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera půjdou volit spíše generála Pavla. „Také u těchto kandidátů se najdou voliči Andreje Babiše a lidé, kteří by už k volbám nešli. I přes to by od těchto lidí mohl generál Pavel získat kolem 850 tisíc nových hlasů,“ sčítá Buchtík.

U ostatních kandidátů se najde více lidí, kteří nepůjdou volit v druhém kole vůbec. Tady by mohl Andrej Babiš získat 20 tisíc a Petr Pavel kolem 30 tisíc. Největší neznámou jsou podle Martina Buchtíka lidé, kteří volit v prvním kole nebyli. Rozložení sil mezi nimi je půl na půl a jedná se o lidi, kteří se často o politiku ani moc nezajímají.