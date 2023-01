Výsledky prvního kola prezidentské volby přinesly hned několik překvapení, co ale překvapilo nejvíc vás?

Pro mě byla osobně největším překvapením koncentrace hlasů kolem dvou hlavních kandidátů už v prvním kole. U Andreje Babiše jsme to předpokládali, ne však v takové míře, u Petra Pavla to do poslední chvíle nebylo jasné, ale ke koncentraci voličů u něj nakonec také došlo.

Domnívám se, že Babiš přes všechnu sílu, kterou do druhého kola vrhne, předpokládaný výsledek nezvrátí. Martin Kratochvíl analytik STEM