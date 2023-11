Co dělají rok po volbě. Pět ze sedmi kandidátů na Hrad chce zůstat v politice

Přestože šéf ANO Andrej Babiš prohrál ve druhém kole s Petrem Pavlem téměř o milion hlasů, hodnotí svou účast ve volbách vesměs pozitivně. „Dalo mi hlas 2,4 milionu lidí, což je o milion víc, než kdy dostalo celé hnutí ANO, takže z tohoto pohledu to byl úspěch. Ukázalo to náš obrovský potenciál, na kterém chci stavět, a proto hodně jezdím do regionů mezi lidi,“ řekl MF DNES Babiš.