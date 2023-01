Poslechne Janda Nerudovou? Schwarzenberg i Žilková mají s volbou jasno

Danuše Nerudová

Jedinou ženskou prezidentskou kandidátku ekonomku Danuši Nerudovou podpořil před prvním kolem, v němž skončila třetí se ziskem 14 procent hlasů, například hudebník Petr Janda. Jeho volbou byla i proto, že nechtěl dát hlas kandidátovi, který se „umazal s komunisty“. Teď když bude duel dvou exkomunistů, tak váhá.

Sama Nerudová podpořila Petra Pavla a vyzvala k jeho volbě i své voliče. „Ještě nejsem stoprocentně přesvědčený, koho budu volit. Určitě ale volit půjdu. Asi ji poslechnu,“ řekl redakci iDNES.cz hudebník.

Prosbu Nerudové nevyslyší její podporovatelka herečka Veronika Žilková. „Já volit nepůjdu. Naše rodina byla za minulého režimu těžce perzekvována. Proto je pro mě členství v KSČ nepřípustné,“ prohlásila.

Naopak moderátorka Ester Janečková, která Nerudovou podporovala v prvním kole, už má jasno. „V druhém kole je pro mě jasným kandidátem Petr Pavel. Je mi moc líto, když lidé, kteří volili jiné kandidáty, tvrdí, že ho nebudou volit kvůli jeho komunistické minulosti. Já si myslím, že je potřeba se zabývat současností a budoucností, a v tom ohledu mi naprosto nevadí. Naopak mi přijde, že bude skvělým prezidentem,“ prozradila na sociálních sítích.

Pavla podpoří i další z podporovatelů Nerudové herec David Prachař nebo textař a exkandidát na prezidenta Michal Horáček.

Jaroslav Bašta

Třeba moderátorka Jana Bobošíková po hlasování pro kandidáta SPD Jaroslava Baštu sice do druhé kola volit půjde znova. Koho vybere, uvést však nechtěla. „Budu volit člověka, který je schopen rozhodovat se vlastní hlavou a neřídí se pouze rozkazy,“ odpověděla. Na Twitteru je poměrně aktivní, sdílí kritická vyjádření výhradně ke generálu Petru Pavlovi, takže je asi jasné, komu „to hodí“.

Bašta byl volbou i pro hudebníka a bývalého tajemníka prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. Ve druhém kole žádného z kandidátů, tak jako Bašta, nepodpoří. „Dilema, jestli si vypíchnu oko, popřípadě zda to bude levé, či pravé, si budu za sebe muset rozhodnout sám, ale nikomu bych se v tom neodvážil radit,“ odpověděl.

Pavel Fischer

„Proti Petru Pavlovi ale nemám žádné výhrady. Myslím, že bude dobrým prezidentem,“ řekl bývalý politik Karel Schwarzenberg, který v prvním kole podpořil senátora Pavla Fischera. „Znám ho velmi dobře osobně, dlouho jsem s ním spolupracoval a v debatách dával vždy nejlepší odpovědi,“ komentoval svůj vztah k němu.

Stejně se rozhodl i šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Podpořím Petra Pavla. Měl jsem ho hned jako druhého kandidáta po Pavlu Fischerovi. V armádních funkcích odváděl dobrou práci,“ řekl poté, co byly jasné volební výsledky.

Ne všechny známé osobnosti, které podporovaly své favority v prvním kole prezidentské volby, chtějí být stejně aktivní i v kole druhém. Hudebník a bývalý politik Michael Kocáb nechtěl redakci iDNES.cz komentovat, jestli už si vybral, koho podpoří v druhém kole, ani jestli vůbec půjde volit.

Marek Hilšer

Režisér a dokumentarista Martin Vadas v prvním kole volby veřejně podporoval Marka Hilšera. U generála Pavla mu vadí, že nechce zpřístupnit badatelům osobní spis, který leží ve Vojenském archivu v Olomouci a zachycuje celou dobu jeho kariéry v armádě.

Vadas Pavla vyzývá, aby se omluvil historikovi Petrovi Blažkovi za své „emotivní pomluvy“, zpřístupnil mu osobní spis a požádal ho o vypracování korektního životopisu.

„Pak by bylo by možné, abych ho volil. Ale zatím to neudělal. Je to pro mě zastřená postava, která na té neprůhlednosti lpí,“ míní režisér. Poznamenal však, že Babiš na tom s transparentností není lépe.

Senátor Fischer podle Vadase neuspěl především proto, že jsou občané líní. „Čekají, co jim média, billboardy a napomádované obličeje na nich nabídnou. Vybírají si podle povrchních kritérií,“ řekl Vadas. Jak naloží se svým hlasem ve druhém kole, si zatím není jistý.

Karel Diviš a Tomáš Zima

Na straně podnikatele Karla Diviše stál známý kuchař Jiří Babica. Dorazil ho podpořit i do předvolební debaty na České televizi. Komu dá hlas ve druhém kole, se Babica redakci iDNES.cz odmítl vyjádřit. Sám Diviš, který nakonec ve volbách přesvědčil 1,3 procent voličů, vyjádřil podporu Petru Pavlovi.

Podporovatelem bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, který nikoho nedoporučil, byl Jiří Pitín, jedno z posledních žijících přeživších dětí z vypálených Lidic. Nechtěl říci, koho bude volit v kole druhém. „Je otázkou, co každý z nich (obou kandidátů ve druhém kole) chce dát pro nás pro všechny, a co si vzít pro sebe. A to bude ten hlavní otazník,“ naznačil.