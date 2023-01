Pavel s Nerudovou představí, jak budou spolupracovat před druhým kolem voleb

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ekonomka Danuše Nerudová skončila v prvním kole prezidentských voleb na třetím místě, když získala 13,92 procent hlasů. Stejně jako další dva neúspěšní uchazeči o prezidentský úřad - senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer - pak hned v sobotu po sečtení výsledků vyslovila podpora Pavlovi.

„Pořád je tady velké zlo. A to zlo se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo poměrně dost procent v těchto volbách. Nezapomínejme na to, že tady máme člověka, který vlastní mediální domy, politickou stranu, poslance. A teď bych chtěl vlastnit i Lány a Pražský hrad. A to zlo musíme společně porazit. Já bych chtěla pogratulovat demokratickému vítězi, což je Petr Pavel,“ prohlásila.

Nerudová za Pavlem následně přijela i do jeho volebního štábu a pogratulovala mu. Přesnou podobu podpory domlouvali v pondělí.

V České televizi Nerudová v pondělí řekla, že „napne veškeré síly k tomu, abych mu pomohla, aby vyhrál, aby nebyl zvolen Andrej Babiš“. Přesnou podobu podpory teprve zveřejní i Fischer. Avizoval už, že Pavla podpoří i osobně na některých akcích.