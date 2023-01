Středoškoláci by vyslali na Hrad Pavla, Babiš v jejich volbě ztrácí o hodně

Ve studentském hlasování na školách uspěl se ziskem 85,72 procenta hlasů Petr Pavel, Andrej Babiš získal 14,28 procenta. Do volby se zapojilo 52 930 studentů.

„Je pro mě hodně důležité, aby zvítězil demokratický kandidát. Nechci mít za prezidenta někoho, kdo se neumí chovat, se ženami mluví špatně a neváží si lidí nebo okrádá stát. A kdo svoji ‚pravdu‘ bere jako pravdu,“ vysvětlila maturantka Eliška Sieberová ze Střední školy knižní kultury v Praze.

Zmínila, že v prvním kole školních i reálných voleb dala svůj hlas Danuši Nerudové, tentokrát ale bude volit Petra Pavla. „Mají docela podobné názory skrz Evropskou unii, manželství pro všechny, přijetí eura a nebo otázku svobody,“ připomněla hodnotovou shodu Pavla s Nerudovou.

Obává se přitom, že než se otevřou volební místnosti, pocítí obyvatelé silnou dezinformační kampaň, což podle ní bylo vidět ihned po prvním kole voleb. „Už na Babišově tiskové konferenci po prvním kole se ukázalo, že bude hrát tvrdě. Měl čas poděkovat svým voličům, místo toho začal ukazovat prstem na Pavla. „Myslím, že to bude kruté,“ dodala Sieberová.

První kolo rozhodlo kastování kandidátů

Její spolužačka Magdalena Hlaváčová měla možnost s Pavlem promluvit během školní besedy ještě v době, kdy navštěvovala gymnázium. Tehdy si taky na daného kandidáta udělala osobní názor, který hodlá podpořit i ve druhém kole vhozením hlasovacího lístku s jeho jménem.

Jak dopadla studentská volba napříč Českem Andrej Babiš: 14,28 % Petr Pavel: 85,72 % Zdroj: Jeden svět na školách

„Přišlo mi, že na Pražský hrad patří nejvíc. Potkala jsem ho osobně a byl charismatický a diplomatický, což by měl prezident být.“ Otázce, jestli se nebojí, že by Pavel po svém zvolení nahnal Českou republiku do války, což není ani v pravomoci hlavy státu, se usmála: „Je to část dezinformační kampaně proti němu.“

Podle svých slov volila demokratického kandidáta Pavla ve školní volbě i další maturantka Antonie Žáková. Na Babišovi jí mimo jiné vadí, že týden před volbami byl zproštěn viny. „Nemá na Hradě co dělat,“ myslí si.

V prvním kole volila senátora Marka Hilšera. Nyní to ve studentských volbách hodila jeho sokovi Pavlovi, stejně bude postupovat i v těch reálných a doufá, že i za pět let bude Hilšer kandidovat. „Třeba až bude starší, bude pro větší skupinu lidí důvěryhodnější,“ přemýšlí.

I když věděla, že nemá v boji s dalšími konkurenty šanci, protože v prvním kole bylo více silných jmen, nelíbilo se jí kastování některých médií. Ta podle ní dopředu určila tři silné kandidáty (Pavla, Babiše a Nerudovou), kterým od podzimu dávala větší prostor než ostatním.

„Nevím, jestli je potřeba zrušit průzkumy, ale volíme pak takticky. Navíc kandidáti neměli stejně férové podmínky – už jenom v té poslední televizní debatě, kdy nebyli připuštění všichni kandidáti proti sobě,“ zlobí se Žáková.