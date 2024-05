Mitchellovy body nestačily, Orlando v NBA vybojovalo sedmý duel. Dallas postoupil

Mavericks v utkání pustili soupeře jen jednou, v závěru prvního poločasu, do těsného vedení, třetí čtvrtinu ale vyhráli 35:20 a znovu dostali vývoj pod kontrolu. Kyrie Irving dal 30 bodů, Luka Dončič si připsal 28 bodů, 13 asistencí a 7 doskoků. Mavericks vyřadili Clippers v prvním kole poprvé ze tří sérií, které spolu v posledních pěti letech absolvovali. V úterý zahájí boje druhého kola proti Oklahomě.

„Po prvním poločase jsem byl fyzicky dost unavený, ale pořád to bylo utkání, které mohl vyhrát úplně každý. Ve třetí čtvrtině jsme trefili prvních pár střel, chytili se a už to nepustili,“ řekl Irving. „Jsme nesobecký tým, to nás zdobí,“ dodal.

Celku z Los Angeles opět chyběl zraněný Kawhi Leonard, nejlepším střelcem byl Norman Powell s 20 body. Clippers vypadli v prvním kole druhým rokem za sebou.

Rozehrávač Clevelandu Mitchell dělal, co mohl. Trefil 22 střel z 39 pokusů, dokonce v poslední čtvrtině zaznamenal všech 18 bodů svého týmu. Právě tato část ale rozhodla o vítězi: Cavaliers do ní vstupovali s pětibodovým náskokem, domácí Magic ji ale vyhráli 30:18 a vynutili si sedmý zápas.

„Budeme na sedmé utkání připraveni. Doma hrajeme velmi dobře a to se jen tak nezmění,“ prohlásil trenér Clevelandu J.B. Bickerstaff. Jeho celek v sérii uspěl na domácí palubovce ve všech třech zápasech, naopak venku všechny ztratil. Sedmý zápas hráli Cavaliers naposledy v roce 2018 a proti Bostonu ho zvládli.

Tahounem domácích byl Paolo Banchero s 27 body a 8 doskoky, s 26 body mu sekundoval Franz Wagner. „Naučili jsme se toho během série dost na to, abychom věděli, co na soupeře platí. Co vše je potřeba k výhře, to už víme,“ řekl Banchero. Orlando bojuje o první postup do druhého kola play off od roku 2010, kdy postoupilo do finále konference. Sedmý duel je na programu v neděli.