Ostraváci si na Pavla přivstali. Podívá se do železáren, pak zamíří do Brna

Druhý den pokračuje návštěva prezidentského kandidáta Petra Pavla v Ostravě. Ráno zahájil v ulicích, kde se potkával se školáky i lidmi mířícími do práce. Před odjezdem do Brna má v plánu podívat se do podniku Vítkovice Steel.