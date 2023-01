Česko zvolí prezidenta, téměř 15 tisíc volebních místností se otevře ve 14:00

Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23 000 hlasů. Pavla doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Babiš dostal podporu od končícího prezidenta Miloše Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily.

I když Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb jen s těsným náskokem, průzkumy, sázkové kurzy i vyznění předvolebních debat ho staví do role favorita.

Duelu, který je popisovaný jako souboj dvou politických kultur, předcházela vyhrocená kampaň, v níž se stupňovalo šíření polopravd, lží a výhrůžek. Končící prezident Miloš Zeman ji označil za svého druhu občanskou válku.

O výsledku volebního finále bude moci rozhodnout osm a čtvrt milionu voličů, z nichž k prvnímu kolu před dvěma týdny přišlo 68 procent.

V téměř 15 000 volebních místnostech může hlas odevzdat každý z 8,25 milionu voličů. Zapojit se bude moci podle ministerstva vnitra i 3 779 prvovoličů, kteří plnoletosti dosáhli či dosáhnou po prvním kole, tedy mezi 15. a 28. lednem.

Hlasovat by během pátku měli tradičně jak oba kandidáti, tak dosavadní prezident, předsedové vlády a parlamentních komor a šéfové parlamentních stran.

Hlasovat se v pátek bude od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Hlavní výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle dosavadní zkušeností měly být známy během několika hodin po uzavření volebních místností.

Hlasování ve druhém kole začalo pro voliče v zahraničí už ve čtvrtek, první volební místnosti se otevřely pro Čechy v Argentině, Brazílii, Chile, USA či Kanadě. Po celém světě se otevře celkem 110 volebních míst, stejně jako při prvním kole.

Na českých zastupitelských úřadech v zahraničí se do seznamu voličů pro nynější prezidentské volby zapsalo 14 370 Čechů, díky voličským průkazům jich nakonec bylo pro první volební kolo ve voličských seznamech víc než 22 000.

V sobotu od 13:00 vysílá portál iDNES.cz speciální volební studio. Výsledky v něm budou komentovat politologové Jan Kubáček a Jan Bureš, šéfkomentátor Miroslav Korecký, politický komentátor a zástupce šéfredaktora Petr Kolář a komentátor, šéfredaktor Jaroslav Plesl z MF DNES.

Volebním studiem diváky provede moderátor Vladimír Vokál. Průběžné sčítání hlasů z centrály Českého statistického úřadu bude během celého odpoledne ve studiu iDNES.cz prezentovat moderátorka Elen Černá.