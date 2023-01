Není to s námi tak špatné, míní o české společnosti neúspěšný kandidát Diviš

Je to vaše první politická zkušenost, jak vás to bavilo?

Bavilo mě to neuvěřitelně, hrozně mě to nabíjelo a úplně ze všeho nejvíc mě nabíjel kontakt s lidmi, a to, že jsem měl možnost poznat jich neuvěřitelné množství, i těch obyčejných po celé České republice. Udělal jsem si obrázek o české společnosti a není to s námi tak špatné, jak se mnohdy zdá.

Šel byste do toho znova i s tím, že už víte, jaký byl výsledek?

Myslím si, že jsem nabyl takové zkušenosti, že příště bych už určitě věděl jak na to. To, co jsem netušil, je, že jsou skutečně nesmírně důležité volební průzkumy.

Pokud bych do toho šel někdy znova, tak si teď uvědomuji, že možná než sběr podpisů je na začátku důležitý marketing a být vysoko ve volebních průzkumech. To je jediná věc, kterou jsem asi úplně nedomyslel se všemi souvislostmi.

Láká vás teď nějaké další politické angažmá?

Ohlasy byly i z řad novinářů velice pozitivní a byla by škoda celou tu práci zahodit, takže politické angažmá mě svým způsobem láká, ale v tuto chvíli nevím v jaké roli, kdy a jak. Potřebuji to trošku vstřebat.

Co bude první věc, kterou uděláte teď po volbách?

Určitě budu odpočívat, i když asi ne bezprostředně. Také jsem teď hodně zanedbával své kolegy ve firmě, takže se moc těším, že tam v pondělí budu konečně celý den a dozvím se, co se tam za rok vlastně stalo.

Dělám si samozřejmě trochu legraci, v kontaktu s firmou jsem byl. Nicméně to bude určitě první věc a ke konci týdne si chci dát totální oraz.

V debatách jste zaujal řekněme živelnějším přístupem. Nebyla to zpětně chyba?

Určitě mi to nějaké voliče přidalo a nějaké ubralo, já ale vlastně nevím, jestli jsem díky tomu nakonec hlasy spíš získal, nebo ztratil. To je spíš otázka pro sociology, já to nedokážu posoudit.

Spíš jsem měl dojem, že jak se říká: „špatná reklama je také reklama.“ V posledních dnech jsem vzbudil na mé poměry neuvěřitelný zájem veřejnosti, takže to asi nebylo vůbec špatné.

Myslíte, že jste byl silnější spíš ve velkých městech, nebo naopak v regionech?

Tím, že jsem do kampaně naskočil poměrně pozdě a ani jsem v průzkumech nebyl moc vidět, tak musím říct, že nevím. Nedostali jsme se ani k tomu, abychom dělali nějakou analýzu. Po volbách mě ale budou zajímat výsledky v jednotlivých krajích a městech. Nebyl na to prostě čas, když vám seberou osmnáct dní, což je asi 46 procent z horké fáze kampaně, tak se to jednoduše někde projevit musí

Už jste probral výsledky s rodinou a co vám na ně příbuzní řekli?

Děti jsou malé, ty mi říkaly, že kdyby tam nebyl tatínek, že by se jim líbil Hilšer. Ale to je asi logické, Marek Hilšer je o den starší než já, takže jim asi připomíná tátu.

Dokonce mi někteří lidé říkají, že jsme si trošku podobní. Byť jsme názorově úplně jiní. Ale je to korektní férový člověk. Děti jsou opravu natolik malé, že je to pro ně spíš show, než že by to nějak hodnotily. S rodiči jsem o výsledcích zatím nemluvil.