Neopakujme Drahošův debakl. Pavla čeká masivní podpora, naznačila Nerudová

Nerudová v Interview na ČT zopakovala, že hlavní cíl pro ni je, aby volby nevyhrál Andrej Babiš. Hodlá proto napnout veškeré síly, aby pomohla Pavlovi na Hrad. Zvažuje konkrétní formu spolupráce, ve hře jsou společné akce i billboardy. Více představí na společné úterní tiskové konferenci.

Nechtěla však komentovat, jakou formulací přesně generála podpoří a zda své voliče přímo vyzve k tomu, aby mu dali hlas.

„Konkrétní vzkaz je pouze formální, protože to přesně udělali neúspěšní kandidáti v minulé prezidentské volbě a vedlo to k tomu, že pan Drahoš potom ztratil 13 procent v druhé volbě,“ připomněla Nerudová debakl konkurenta nynějšího prezidenta Miloše Zemana v roce 2018.

Bývalá rektorka chce, aby její voliči viděli, že se někdo bude nadále věnovat tématům, která jsou pro ně důležitá. Nerudová v kampani akcentovala například sociální témata, podporovala LGBT+ lidi.

„Chceme ukázat, že je za tím konkrétní spolupráce a nabídka konkrétních témat, aby voliči přišli a nezůstali doma,“ naznačila Nerudová, jak by masivní podpora Pavlovi mohla vypadat.

Oslabení voličské účasti a odrazení příznivců Nerudové je podle řady odborníků Babišovým cílem. Politologové tvrdí, že se snaží upozorňováním na Pavlovu komunistickou a armádní minulost zamezit přílivu hlasů od příznivců Nerudové směrem k Pavlovi.

„Bude se snažit zasévat pochybnost pro lidi, kteří hlasují pro středopravicové kandidáty,“ řekl pro iDNES.cz politolog Lukáš Jelínek.

Právě těmto voličům totiž záleží na etických a morálních otázkách, zatímco pro voliče Andreje Babiše jeho komunistická minulost překážkou není.

Podle sociologa Martina Buchtíka ze STEM je rozložení získávání nových hlasů v poměru 2:1 ve prospěch generála Pavla. Oba však potřebují mobilizovat nové příznivce.

Andrej Babiš by mohl mít jistých 350 až 450 tisíc nových voličů, Petr Pavel by mohl od Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera získat celkem necelých 900 tisíc. „Také u těchto kandidátů se najdou voliči Andreje Babiše a lidé, kteří by už k volbám nešli,“ upozornil Buchtík.

Fischer už slíbil, že se bude v podpoře Pavla rovněž aktivně angažovat.